Latinlerin Türkiye ilgisi THY'yi uçurdu

Gökhan Artan / İstanbul, 12 Mart (DHA) - Latin Amerika ülkelerinden Türkiye'ye ilginin artması Türk Hava Yolları'nın, Latin ülkelerinde taşıdığı yolcu sayısının ilk iki ayda yüzde 21.1 artışla 70 bin 679 yolcu taşımasını sağladı ve doluluk oranları yüzde 85'i buldu.

Türkiye'ye geçen yıl gelen Latin Amerikalı sayısı 2017 yılına göre yüzde 59 artışla 252 bine çıktı. En çok Güney Amerika'dan gelenler ise yüzde 58 artışla 78 bin 691 ile Brezilya vatandaşlarından oluştu.

Artış trendi bu yıl da devam ederken özellikle inanç turizmi için gelişler, Türk Hava Yolları'nın da Latin ülkelerinden taşıdığı yolcu sayısını daha da artırdı.

THY geçen yıl bu pazarda yüzde 6.5 artışla 403 bin, bu yılın Ocak ve Şubat döneminde ise yüzde 21.1 artışla 70 bin 679 yolcu taşıdı.

THY'nin Güney Amerika hatlarında ise yolcu doluluk oranları yüzde 85'e çıktı. Arzedilen koltuk kilometresi bakımından da iki ayda yüzde 22.7 artışla 772 bin 390'a yükseldi.

THY, Kolombiya'nın Bogota, Küba'dan Havana, Arjantin'de Buenos Aires, Brezilya'da Sao Paulo ve Venezuela'dan Caracas ve Panama'ya seferleri bulunuyor. THY ayrıca Meksika'da Mexico City ve Cancun'a da seferleri başlayacak.

Güney Amerika ülkelerinden Türkiye'ye gelenler(2018 verileri)