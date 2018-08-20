FİNANS

Lavanta balının kilosu 250 lira

FİNANS HABERLERİ  | 20.08.2018 16:36 | Son Güncelleme

ISPARTA'da son dönemde lavanta balı üretimi arttı.

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)- ISPARTA'da son dönemde lavanta balı üretimi arttı. Lavanta bahçelerine bırakılan arıların ürettiği balın kilosunun bu yıl 250 liradan satılmasının beklendiği belirtildi. Türkiye'nin gül bahçesi olarak bilinen Isparta'da, son dönemde lavanta üretimi de büyük bir sektör haline geldi. Bölgede gül ve lavanta bahçelerine turistik geziler ve turlar düzenlenirken, lavantadan elde edilen bal, sabun, parfüm ve yağ da yerli ve yabancıların ilgisini çekiyor. Keçiborlu ilçesine bağlı Kuşçular köyünde 300 kovanıyla arıcılık yapan Mehmet Karakoyun, 16 yıldır arıcılıkla uğraştığını, son 5 yıldır da lavanta balı ürettiğini anlattı. Dünyada sadece Fransa'da ve Isparta'da üretilen lavantanın öneminin her geçen gün attığına değinen Karakoyun, lavantanın hem turizmde, hem diğer ürünlerde hızla yayıldığını vurguladı. BAL ÜRETİMİ YAKLAŞIK 2 AY SÜRÜYOR Bu sezon 3- 3,5 ton bal rekoltesi hedeflediğini söyleyen Karakoyun, Keçiborlu'da her yıl haziran ayı ortalarında lavantanın çiçek açmaya başladığını anlattı. Karakoyun, "Biz arılarımızı lavantaların bulunduğu bölgeye getiriyoruz. Yaklaşık 35- 40 günde arılar balını yapıyor. Çiçeklenme bittikten sonra lavanta balını hasat ediyoruz. Bu işlem de 10 gün sürüyor ve bal üretimini tamamlamış oluyoruz" dedi. KİLOSU 250 TL Lavantada bal hasat dönemini bu ay yaptıklarını kaydeden Karakoyun, "Dünyanın her ülkesinde aşağı yukarı elit tüketici grubunda beğenilen lavanta balını hasat ettikten sonra tüketiciye sunacağız. Geçen yıl balın kilosunu 200 TL'den satışa sunduk, bu yıl 250 TL'den satılmasını bekliyorum. Lavanta balına her geçen gün ilgi artıyor ve talebe yetişemiyoruz" diye konuştu. YURT DIŞINDAN CİDDİ TALEP VAR Karakoyun, bu yıl lavanta balı kısıtlı olmasına rağmen yurt dışından da ciddi talep olduğunu belirterek, "Biz, ülkemizde ürettiğimiz ürünün ilk önce kendi insanlarımızın tarafından tüketilmesini istiyoruz" diye konuştu. STRESİ ÖNLEMEDE ETKEN Lavanta balının sağlık açısından büyük fayda sağladığını ifade eden Mehmet Karakoyun, bronş, karaciğer yağlanmaları ve karaciğerin temizlenmesinde etkin rol oynadığını aktardı. Stresi önlemede lavanta balından faydalanılabileceğini vurgulayan Karakoyun, lavanta balının sigara içenler için ideal doğal bir ürün olduğunu söyledi. Karakoyun, "Stres artık günümüzde çok önemli bir problem haline geldi. Lavantada bulunan antiseptik özellikten dolayı balda da lavantanın özelliği bulunduğu için stresli günlerinizde düzenli kullanıldığında daha kaliteli bir yaşam sağlıyor" diye konuştu.

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Lavanta balının kilosu 250 liraLavanta balının kilosu 250 lira
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