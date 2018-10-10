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Lavrov: İdlib’de silahsızlık alanına ilişkin anlaşmalar yürütülüyor

FİNANS HABERLERİ  | 10.10.2018 14:56 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İdlib’de silahsızlık alanının kurulmasına ilişkin vardıkları anlaşmaların yerine getirildiğini söyledi.

Sİyamend Kaçmaz / Moskova, 10 Ekim (DHA) - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İdlib’de silahsızlık alanının kurulmasına ilişkin vardıkları anlaşmaların yerine getirildiğini söyledi.

Lavrov Andorra Dışişleri Bakanı Mariya Ubah ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, "İdlib’de silahsızlık alanının kurulmasına ilişkin varılan anlaşmalar yerine getiriliyor" dedi.

Lavrov, İdlib’de anlaşmaların yerine getirilmesindeki 2 gün gecikmesinin önemli bir rol oynamadığını belirterek, "15 Ekim’de bu silahsızlık alanının tamamen işlev göstermesi gereken süre sona eriyor. 2 gün hiçbir rol oynamıyor. Bu çalışmaların kalitesi daha önemli" diye ekledi.

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