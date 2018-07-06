Lazer silahları ilk sınavdan geçti

GÖKSEL YILDIRIM - Türk savunma sanayisi, geleceğin silahları arasında gösterilen lazer sistemlerini geliştirmeye yönelik yoğun bir çalışma yürütüyor.

Savunma Sanayii Müsteşarlığı koordinasyonunda sürdürülen Yüksek Güçlü Lazer Sistemi Geliştirilmesi (IŞIN) Projesi kapsamında, kara, deniz ve havada tehdit unsuru oluşturan sabit ve/veya hareketli hedeflerin algılanmasını, takibini ve imhasını sağlayacak, isabet oranı yüksek, tek atım maliyeti düşük, yüksek güçlü bir lazer sisteminin milli imkanlarla geliştirilmesi amaçlanıyor.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) proje kapsamında, 20 kilovat güce sahip Işın Lazer Sistemi ile 1,25 kilovat gücünde Araca Monteli Fiber Lazer Sistemi (ARMOL) geliştiriyor.

Projede gelinen aşama, atış testleriyle ortaya konuldu. Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir'in de katıldığı atış testlerinde, entegrasyon çalışması yapılan 20 kilovatlık (4x5 kilovat) lazer güç kaynağıyla belirlenen hedeflerin imhası gerçekleştirildi.