FİNANS

Le Yuchang: Çin ve ABD ticaret görüşmelerinde ilerleme sağlandı

FİNANS HABERLERİ  | 22.10.2019 09:13 | Son Güncelleme

İstanbul, 22 Ekim (DHA9 - Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Le Yucheng Çin ve ABD'nin ticaret görüşmelerinde ilerleme sağladıklarını söyledi.

İstanbul, 22 Ekim (DHA9 - Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Le Yucheng Çin ve ABD'nin ticaret görüşmelerinde ilerleme sağladıklarını söyledi.
Beijing'deki Xiangshan Forumu'nda konuşan Le, iki tarafın da birbirlerine saygı duyması durumunda bütün sorunların çözülebileceğinin altını çizdi ve hiçbir ülkenin diğerleriyle çalışmadan gelişemeyeceğini vurguladı.
Le dünyanın Çin ve ABD’nin ticaret savaşına son vermesini istediğini ve bunun da ülkelerin "ayrışması" ya da yeni bir Soğuk Savaş'tan ziyade açıklık gerektirdiğini söyledi.
"Birbirimize saygı duyduğumuz ve eşit işbirliği istediğimiz sürece, Çin ile ABD arasında çözülemeyecek bir
anlaşmazlık yok" diyen Le, Çin'in hiçbir zaman temel çıkarlarından ödün vermeyeceğini veya diğer ülkelerin güvenliğine zarar vermesine izin vermeyeceği konusunda da uyardı.

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