FİNANS

Lenovo V330, n11.com'da satışa sunuldu

FİNANS HABERLERİ  | 05.09.2019 10:58 | Son Güncelleme

Lenovo'nun iş dünyasının yükünü hafifletecek yeni serisi V330, n11.com'da 2 bin 600 TL'den başlayan fiyatlarla satışta

İSTANBUL (AA) - Lenovo'nun, iş dünyasında üst düzey performansa ekonomik fiyatla ulaşmak isteyenler için geliştirdiği V330 serisi dizüstü bilgisayarları n11.com'da 2 bin 600 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

n11.com'un açıklamasına göre, Lenovo, yeni dizüstü bilgisayar serisini n11.com'da satışa sundu.

Günlük hayatta karşılaşılan kazalara karşı şok, titreşim, klavye, menteşe, fan, panel soyulma, sıcaklık ve basın olmak üzere 8 farklı zorlu koşullarda güvenilirliği ve dayanıklılığı test edilerek geliştirilen V330, tüm ihtiyaçlara cevap verebilecek geniş seçeneği, güçlü donanım özellikleriyle kullanıcısının iş heyecanına performansıyla destek oluyor.

Yeni ürün, 15 inç büyüklüğü, 180 derece açılabilen ekranıyla daha keyifli bir çalışma ve oyun deneyimi sunarken, ergonomik tam boyutlu klavyesiyle üretkenliğe de destek oluyor. HD web kamerası, stereo hoparlörü ile dünyanın diğer ucundaki iş toplantılarına daha canlı katılmayı sağlayacak ürün, kişisel verilerin korunması konusunda iddialı.

Windows 10 Pro Bitlocker ile uyumlu Trusted Platform Module bütünleşik sabit yazılımını içeren V330, hem parolaları hem de verileri koruma altına alıyor. Active Protection System özelliği ile olası arızalarda veri kaybına karşı sabit sürücüyü otomatik olarak kilitleyen ürün, fiziksel kamera kapağıyla da gizliliğinizi korumaya yardımcı olacak. 512 GB'ye kadar SSD ve 2 TB'ye kadar HDD depolama seçenekleri bulunan V330, 20 GB'ye kadar DDR4 RAM destekliyor.

Lenovo'nun iş dünyasının yükünü hafifletecek yeni serisi V330, n11.com'da 2 bin 600 TL'den başlayan fiyatlarla kullanıcıların ilgisine sunuluyor.

PARTNER Onu gören doktor olduğuna inanmıyor! Onu gören doktor olduğuna inanmıyor!
KRİPTOPARAKRİPTOPARA
1915Çanakkale Projesi 11 adet global finans ödülü aldı1915Çanakkale Projesi 11 adet global finans ödülü aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
n11.com

En Çok Okunan Haberler

Bu fotoğraf gerçek mi? CHP'li isimlerin iddiasını, İBB yalanladı

Bu fotoğraf gerçek mi? CHP'li isimlerin iddiasını, İBB yalanladı

Muhammed Mursi'nin oğlu hayatını kaybetti!

Muhammed Mursi'nin oğlu hayatını kaybetti!

3 bin kişiye istihdam sağlanacak

3 bin kişiye istihdam sağlanacak

Milyonca memuru ilgilendiren düzenleme

Milyonca memuru ilgilendiren düzenleme

Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? İlk rakamlar...

Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? İlk rakamlar...

Fiyatı 20 kuruşa kadar düştü

Fiyatı 20 kuruşa kadar düştü

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Döviz kurları

Döviz kurları

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Altın fiyatları

Altın fiyatları

Dünya borsalarının büyüklüğü küresel gelire yaklaştı

Dünya borsalarının büyüklüğü küresel gelire yaklaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

1915Çanakkale Projesi 11 adet global finans ödülü aldı

1915Çanakkale Projesi 11 adet global finans ödülü aldı

MB - TÜFE bazlı reel döviz kuru endeksi 76.77'ye yükseldi

MB - TÜFE bazlı reel döviz kuru endeksi 76.77'ye yükseldi

WorldFood İstanbul Fuarı kapılarını açtı

WorldFood İstanbul Fuarı kapılarını açtı

VakıfBank bireysel ihtiyaç kredilerini indirdi

VakıfBank bireysel ihtiyaç kredilerini indirdi

Trafiğe kaydı yapılan araç sayısı Temmuz’da yüzde 30 azaldı

Trafiğe kaydı yapılan araç sayısı Temmuz’da yüzde 30 azaldı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.