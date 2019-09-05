Lenovo V330, n11.com'da satışa sunuldu

İSTANBUL (AA) - Lenovo'nun, iş dünyasında üst düzey performansa ekonomik fiyatla ulaşmak isteyenler için geliştirdiği V330 serisi dizüstü bilgisayarları n11.com'da 2 bin 600 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

n11.com'un açıklamasına göre, Lenovo, yeni dizüstü bilgisayar serisini n11.com'da satışa sundu.

Günlük hayatta karşılaşılan kazalara karşı şok, titreşim, klavye, menteşe, fan, panel soyulma, sıcaklık ve basın olmak üzere 8 farklı zorlu koşullarda güvenilirliği ve dayanıklılığı test edilerek geliştirilen V330, tüm ihtiyaçlara cevap verebilecek geniş seçeneği, güçlü donanım özellikleriyle kullanıcısının iş heyecanına performansıyla destek oluyor.

Yeni ürün, 15 inç büyüklüğü, 180 derece açılabilen ekranıyla daha keyifli bir çalışma ve oyun deneyimi sunarken, ergonomik tam boyutlu klavyesiyle üretkenliğe de destek oluyor. HD web kamerası, stereo hoparlörü ile dünyanın diğer ucundaki iş toplantılarına daha canlı katılmayı sağlayacak ürün, kişisel verilerin korunması konusunda iddialı.