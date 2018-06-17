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"letgo israfla mücadeleye öncülük ediyor"

FİNANS HABERLERİ  | 17.06.2018 11:36 | Son Güncelleme

letgo Türkiye Genel Müdürü Kavak: - "İkinci el alışveriş uygulaması letgo, ekonomideki atıl kaynağı tekrar devreye almayı, israf olan paranın ekonomiye geri kazandırılmasını sağladı. Türkiye'de tasarruf bilincinin gelişimine ve israfla mücadeleye öncülük ediyor. Bundan dolayı ayrıca gururluyuz" - "letgo’da, sadece Türkiye’de aktif olarak 22 milyonun üzerinde ürün listeleniyor ve bunlara her ay 5 milyonun üzerinde yeni ürün ekleniyor"

İSTANBUL (AA) - MUSAB TURAN - letgo Türkiye Genel Müdürü Onur Kavak, "İkinci el alışveriş uygulaması letgo, ekonomideki atıl kaynağı tekrar devreye almayı, israf olan paranın ekonomiye geri kazandırılmasını sağladı. Türkiye'de tasarruf bilincinin gelişimine ve israfla mücadeleye öncülük ettik. Bundan dolayı ayrıca gururluyuz." dedi.

Kavak, AA muhabirine letgo'nun Türkiye'deki kullanımı ve markanın gelecek planları hakkında bilgiler verdi.

Az veya çok kullanılmış ürünleri ekonomiye kazandırdıklarını anlatan Kavak, "Çok değil, daha birkaç yıl öncesine kadar kullanmadığımız eşyaları bir kenara atıp çürümeye, bozulmaya terk ederken, bugün kolayca satarak hem ev hem de ülke ekonomisine katkı sağlar hale geldik. İki sene gibi kısa bir süre önce hayatımıza giren ikinci el alışveriş uygulaması letgo, ekonomideki atıl kaynağı tekrar devreye almayı, israf olan paranın ekonomiye geri kazandırılmasını sağladı. Türkiye'de tasarruf bilincinin gelişimine ve israfla mücadeleye öncülük ediyoruz. Bundan dolayı ayrıca gururluyuz." ifadelerini kullandı.

Günlük hayatımızın neredeyse her anının önemli bir parçası haline gelen akıllı telefonların yeteneklerinden yararlanılarak geliştirilen letgo'nun, sahip olduğu özelliklerle ikinci el eşya alım satımında yeni bir dönem başlattığını söyleyen Kavak, "Sadece bir fotoğraf çekme basitliğinde hızlıca satışa sunulan eşyalar, ücretsiz uygulama sayesinde kolayca yeni sahibini buluyor. Satılmak istenen ürüne uzun uzun tanıtım yazma karmaşasından da kurtaran letgo, yapay zeka ve imaj tanıma özelliği ile ürüne otomatik olarak başlık ekleyip, kategorize ederek saniyeler içerisinde yayına alıyor." diye konuştu.

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- "Her ay 5 milyonun üzerinde yeni ürün ekleniyor"

Kavak, letgo'nun Türkiye’de ikinci el ekonomisinde açığa çıkarılmamış potansiyeli görerek 2016 yılında faaliyetlerine başladığını hatırlatarak, bugün milyonlarca kişinin yeni eşya yerine ikinci ele bakmalarını sağladıklarını söyledi.

Sıfır yerine az kullanılmış ve avantajlı fiyata sahip ürünlerin tercih edilmesiyle gezegenin sürdürülebilirliğine katkıda bulunulduğunu anlatan Kavak, şöyle konuştu:

"İkinci el eşya alım satımında sağladığı kolaylıkla 2 yılda Türkiye'nin en büyük ikinci el alışveriş uygulaması olan letgo’da, sadece Türkiye’de aktif olarak 22 milyonun üzerinde ürün listeleniyor ve bunlara her ay 5 milyonun üzerinde yeni ürün ekleniyor.

Elektronikten nadide koleksiyon parçalarına, kıyafetten dekorasyona kadar her türlü üründe alışverişi mesaj yazmaktan daha kolay bir hale getiren letgo, 2017 yılında yayınlanan App Annie raporuna göre Türkiye'de en çok indirilen beş uygulama arasında."

- "Emlak kategorisine giriş yaptı"

Platformun mobil internet ve akıllı telefon kullanımının hızla arttığı Türkiye'de araba kategorisiyle de aracını satmak veya kendine yeni bir araç almak isteyen kullanıcılar tarafından ilgi gördüğünü dile getiren Kavak, "Bireysel kullanıcıların yoğun ilgi gösterdiği araba kategorisi, letgo'nun en popüler ve en hızlı büyüyen kategorilerinden biri oldu. Yarım milyonun üzerinde ikinci el aracın yer aldığı letgo, ikinci el araba kategorisinde de Türkiye'nin en büyük pazar yeri haline geldi" değerlendirmesini yaptı.

Onur Kavak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçen yılın ilan verme istatistiklerine göre yüzde 700 büyüme yakalayan letgo, araba kategorisinin ardından, kısa süre önce emlak kategorisini de kullanıma açtı. Kategori ve ürün bazında çok çeşitliliğe sahip dev bir pazaryeri haline gelen letgo, sezgisel tasarımı ile emlak alım, satım ve kiralanmasına da hız kazandıracak. Kullanıcılar letgo ile çektikleri fotoğraflara sadece birkaç dokunuşla ilan hakkındaki bilgileri kolayca ekleyip, kiralık veya satılık emlak ilanı yayımlamaya başladı.

Kullanıcılarına alışverişi daha da kolaylaştıracak yenilikler sunmak üzere çalışmalarını sürdüren letgo, 2018'de Türkiye'deki büyümesine istihdamı da ekleyecek. Türkiye'nin en büyük ikinci el alışveriş uygulaması olan letgo, hızlı büyümesini devam ettirebilecek organizasyon yapısını kurmayı hedefliyor. Bu amaçla başta kurumsalda müşterilere hizmet verecek iş geliştirme ekibi olmak üzere, birçok farklı rolde ekipler oluşturuyor. Sektöre inovatif bir çözüm sunan letgo, bu sayede B2B'de galeri ve emlakçılara verim sağlamayı, süreçlerini hızlandırmayı ve projelere değer katmayı hedefliyor."

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letgo Onur Kavak

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