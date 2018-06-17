"letgo israfla mücadeleye öncülük ediyor"

Az veya çok kullanılmış ürünleri ekonomiye kazandırdıklarını anlatan Kavak, "Çok değil, daha birkaç yıl öncesine kadar kullanmadığımız eşyaları bir kenara atıp çürümeye, bozulmaya terk ederken, bugün kolayca satarak hem ev hem de ülke ekonomisine katkı sağlar hale geldik. İki sene gibi kısa bir süre önce hayatımıza giren ikinci el alışveriş uygulaması letgo, ekonomideki atıl kaynağı tekrar devreye almayı, israf olan paranın ekonomiye geri kazandırılmasını sağladı. Türkiye'de tasarruf bilincinin gelişimine ve israfla mücadeleye öncülük ediyoruz. Bundan dolayı ayrıca gururluyuz." ifadelerini kullandı.

İSTANBUL (AA) - MUSAB TURAN - letgo Türkiye Genel Müdürü Onur Kavak, "İkinci el alışveriş uygulaması letgo, ekonomideki atıl kaynağı tekrar devreye almayı, israf olan paranın ekonomiye geri kazandırılmasını sağladı. Türkiye'de tasarruf bilincinin gelişimine ve israfla mücadeleye öncülük ettik. Bundan dolayı ayrıca gururluyuz." dedi.

Sıfır yerine az kullanılmış ve avantajlı fiyata sahip ürünlerin tercih edilmesiyle gezegenin sürdürülebilirliğine katkıda bulunulduğunu anlatan Kavak, şöyle konuştu:

Günlük hayatımızın neredeyse her anının önemli bir parçası haline gelen akıllı telefonların yeteneklerinden yararlanılarak geliştirilen letgo'nun, sahip olduğu özelliklerle ikinci el eşya alım satımında yeni bir dönem başlattığını söyleyen Kavak, "Sadece bir fotoğraf çekme basitliğinde hızlıca satışa sunulan eşyalar, ücretsiz uygulama sayesinde kolayca yeni sahibini buluyor. Satılmak istenen ürüne uzun uzun tanıtım yazma karmaşasından da kurtaran letgo, yapay zeka ve imaj tanıma özelliği ile ürüne otomatik olarak başlık ekleyip, kategorize ederek saniyeler içerisinde yayına alıyor." diye konuştu.

"İkinci el eşya alım satımında sağladığı kolaylıkla 2 yılda Türkiye'nin en büyük ikinci el alışveriş uygulaması olan letgo’da, sadece Türkiye’de aktif olarak 22 milyonun üzerinde ürün listeleniyor ve bunlara her ay 5 milyonun üzerinde yeni ürün ekleniyor.

Elektronikten nadide koleksiyon parçalarına, kıyafetten dekorasyona kadar her türlü üründe alışverişi mesaj yazmaktan daha kolay bir hale getiren letgo, 2017 yılında yayınlanan App Annie raporuna göre Türkiye'de en çok indirilen beş uygulama arasında."

- "Emlak kategorisine giriş yaptı"

Platformun mobil internet ve akıllı telefon kullanımının hızla arttığı Türkiye'de araba kategorisiyle de aracını satmak veya kendine yeni bir araç almak isteyen kullanıcılar tarafından ilgi gördüğünü dile getiren Kavak, "Bireysel kullanıcıların yoğun ilgi gösterdiği araba kategorisi, letgo'nun en popüler ve en hızlı büyüyen kategorilerinden biri oldu. Yarım milyonun üzerinde ikinci el aracın yer aldığı letgo, ikinci el araba kategorisinde de Türkiye'nin en büyük pazar yeri haline geldi" değerlendirmesini yaptı.