Lexus, LF-30 elektrikli konseptinin dünya prömiyerini gerçekleştirdi

“Tazuna” konseptiyle tasarlanan kokpit, Japoncadaki “dizgin” kelimesinden ilham alıyor. Bu da at ve binicinin kurduğu ilişkiye benzer şekilde, sürücünün tüm hamlelerini otomobilin en yüksek hassasiyetle tepki vermesi anlamına geliyor. Araç içerisinde ön yolcu için uçaklardaki birinci sınıf koltuklardaki rahatlık sunulurken, tüm kontrollere kolayca ulaşılması sağlanıyor.

Lexus’un elektrikli vizyonunu ortaya koyan LF-30 konsepti, dış tasarımıyla markanın sanatsal yaklaşımını, yüzde 100 elektrikli bir otomobille buluşturuyor. Lexus’un üstün performansı ve incelikli işçiliğini buluşturan LF-30, insan odaklı kokpit tasarımıyla da dikkati çekiyor.

Lexus hibrit teknolojisiyle lüks hibrit dünyasına öncülük eden marka, otonom sürüş teknolojisine ve elektrikli otomobil dünyasına farklı bir yaklaşım getirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Lexus, LF-30’u tanıtmasıyla birlikte ilk yüzde 100 elektrikli otomobilinin örtüsünü de kasım ayında kaldıracağını duyurdu.

Lexus, sürüş anında yolcuların konforunu da sağlıyor. Arka koltuklarda, uzanma ve rahatlama gibi birçok farklı modlar bulunuyor. Arka koltukların üzerindeki cam tavan ise, favori videolar veya navigasyon bilgileri gibi görüntüler aktarılabiliyor. Bu özel “SkyGate” cam tavan, ses ve el hareketleriyle kontrol edilebiliyor.

Lexus eğlenceli sürüş deneyimini, yeni geliştirilmiş postür kontrolü ve diğer elektrikli teknolojileriyle daha ileriye taşıyor. Lexus, hibrit araçlarından elde ettiği deneyimle birlikte müşterilerin araçlarını sadece kullanmalarını, değil onlara tutkuyla bağlanmalarını amaçlıyor.

- Yüksek elektrikli performansı

LF-30 performans ve sürüş deneyimi konusunda daha iddialı olması adına son teknolojiyle geliştirildi. Tekerleklerin içinde yer alan dört motor ile birlikte alçağa konumlandırılan bataryalar, yol tutuşu ve sürüş keyfini artırıyor. Otonom sürüş teknolojileri de, LF-30’un özellikleri arasında yer alıyor. Lexus’un Gelişmiş Postür Kontrol Teknolojisi ise, yüksek torka sahip elektrik motorlarının insan hassasiyetiyle güç dağılımı yapmasını sağlıyor. Ön ve arka tekerlekler tamamen bağımsız çalışarak şartlara göre aracın önden çekişli, arkadan itişli veya dört çeker sürüşlü olabiliyor. Gelecek jenerasyon elektrikli araç olarak LF-30 kablosuz şarj teknolisini kullanarak günlük hayatı kolaylaştırıyor.