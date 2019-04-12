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Lexus'tan Ankara'ya yeni satış yeri

FİNANS HABERLERİ  | 12.04.2019 22:00 | Son Güncelleme

Lüks otomobil kategorisinde öne çıkan Lexus, Ankara'daki yeni satış yerini hizmete sundu - Lexus Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi Ali Haydar Bozkurt: "Ankara'da Lexus'un çok büyük potansiyele sahip olduğunu düşünüyoruz"

Lexus'tan Ankara'ya yeni satış yeri

Türkiye'de, lüks otomobil kategorisinde öne çıkan markalardan Lexus, başkentteki yeni satış ve tanıtım merkezini Mahall Ankara'da düzenlenen bir etkinlikle hizmete açtı.

İstanbul'dan sonra ikinci satış yerini Ankara'da açan firmanın düzenlediği etkinliğe çok sayıda davetli katıldı.

Açılış töreninde konuşma yapan Lexus Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi Ali Haydar Bozkurt, Ankara'da otomobil tutkunlarıyla Lexus'un ilk adımını atarak satış ve tanıtım merkezinin açılışını yapmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, "Lexus, lüksün rafine tanımıdır. Bir İngiliz atasözü diyor ki; 'Zenginlik bağırır ama servet fısıldar'. Lexus markası da fısıldayan lüksü anlatıyor. Tahmin ediyorum Ankaralı otomobil tutkunları Lexus'u zamanla tanıyıp, çok daha fazla sevecekler. Lexus Mahall Ankara Showroom'u bizim için çok önemli bir yatırım." diye konuştu.

Lexus markası olarak kısa zamanda Türkiye'de fark yarattıklarını aktaran Bozkurt, "Ankara, İstanbul gibi bizim için önemli lokasyonlardan biriydi ve en başından beri burada bir showroom açma planları yapıyorduk. Ankara'ya Lexus'u getirmiş olmanın mutluluğunu taşıyoruz. Ankara'da Lexus'un çok büyük potansiyele sahip olduğunu düşünüyoruz. 'Rafine lüks'ü sunan bir marka. O anlamda Ankara'da ciddi potansiyele sahip olduğunu düşünüyorum. Çok yakın zamanda Ankara sokaklarında Lexus amblemli araçları görmeye başlarız diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Ali Haydar Bozkurt, Lexus için satış yapmak kadar satış sonrasında verilecek hizmetin de çok büyük önem taşıdığına işaret ederek, "Türkiye'de 60'a yakın satış sonrası hizmet noktamızda hiçbir premium markada göremeyeceğiniz bir hizmet sunmaktayız. Ankara'da da 3 Lexus servis noktasıyla hizmet veriyoruz." dedi.

Etkinlikte Lexus'un yeni ES sedan modeli de tanıtıldı.

Şarkıcı Aşkın Nur Yengi de etkinlikte konuklara konser verdi.

Lexus'tan Ankara'ya yeni satış yeri

Lexus'tan Ankara'ya yeni satış yeri

Lexus'tan Ankara'ya yeni satış yeri

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Ankara satış yeri Lexus Lexus Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi Ali Hayda

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