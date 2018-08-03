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'Lezzet Arası' restoranlarında ya hemen pişirip yiyin ya da paket yaptırın

FİNANS HABERLERİ  | 03.08.2018 13:28 | Son Güncelleme

CarrefourSA, 10 milyon lira yatırımla Tepe Nautilus, Forum İstanbul, Maltepe Park, Marmara Forum, Marmara Park, Adana ve İzmir’deki hipermarketlerinde 'Lezzet Arası' restoranlarını hizmete açtı.

'Lezzet Arası' restoranlarında ya hemen pişirip yiyin ya da paket yaptırın

İSTANBUL, (DHA) - CarrefourSA, 10 milyon lira yatırımla Tepe Nautilus, Forum İstanbul, Maltepe Park, Marmara Forum, Marmara Park, Adana ve İzmir’deki hipermarketlerinde 'Lezzet Arası' restoranlarını hizmete açtı.

“Lezzet Arası” restoranları, tüketicilere reyondan seçtikleri et, balık veya tavuk ürünlerini hemen pişirtip yiyebilmeleri ya da pişirttikten sonra paket servis yaptırabilmeleri seçeneği sunuyor.

Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA’nın, marketleri yaşam alanı olarak konumlandırmak amacıyla tüketicileriyle buluşturduğu Lezzet Arası restoranlarına ilişkin hedefleri, CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, Hipermarketler Satış Genel Müdür Yardımcısı Şenol Arpacı ve ünlü şef Vedat Başaran’ın katılımıyla Forum İstanbul CarrefourSA’daki Lezzet Arası’nda düzenlenen toplantıyla paylaşıldı.

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CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, Türkiye’de bir ilke imza atarak market içinde en uygun fiyata, kaliteli ve güvenilir yemek çeşitleri sunduklarını böylelikle hiper alışveriş deneyimine artı değer oluşturduklarının altını çizerek şöyle konuştu:

“CarrefourSA olarak tüketicilerimizin ihtiyaçlarını önceliğimiz olarak belirlediğimiz gıda perakendeciliği hizmetlerimize en uygun fiyata, taze, kaliteli ve güvenilir yiyeceklerin yer aldığı Lezzet Arası’nı eklemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Çağdaş Türk mutfağını tanımlayan ve bu alanda başarılı projelerle adından söz ettiren şef Vedat Başaran’ın danışmanlığında restoranlarımızı toplam 10 milyon TL yatırımla, Lezzet Arası ismiyle gastronomik bir yaşam alanına çevirdik. Bugün için toplam 7 hipermarketimizde tüketicilerimize hizmet veren Lezzet Arası restoranlarını, ilerleyen dönemde yaygınlaştırmaya devam edeceğiz. Ülkemizde eşi benzeri olmayan Lezzet Arası’nın mevcut restoranlardan ayıran en önemli özelliği market bünyesinde olması dolayısıyla et, balık veya tavuk reyonlarından alınan herhangi bir ürünün hemen pişirtilebilmesi veya paket servis hizmeti alınabilmesi. Böylelikle Lezzet Arası ile tüketicilerimizin, menüye bağlı olmadan yeme 'Lezzet Arası' restoranlarında ya hemen pişirip yiyin ya da paket yaptırın'Lezzet Arası' restoranlarında ya hemen pişirip yiyin ya da paket yaptırın'Lezzet Arası' restoranlarında ya hemen pişirip yiyin ya da paket yaptırın'Lezzet Arası' restoranlarında ya hemen pişirip yiyin ya da paket yaptırın

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