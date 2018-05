Lezzet avcılarının 82 yıllık durağı

"Biz de şu anda dedemin ve babamın bıraktığı lezzetleri hem bugüne taşımaya hem de geliştirmeye çalışıyoruz. Dedemin enteresan bir vizyonu varmış ve bunu babama aktarabilmiş. Dedem ilkokul 2'den sonra eğitim görmemesine rağmen babamı kolejde okutmuş ve kendini geliştirmesine izin vermiş. O dönem babamın kolej arkadaşları zamanın valisinin, belediye başkanının, büyük tüccarın, armatörlerin çocuklarıymış. Hepsi aynı zamanda babamın müşterileri. Babam iyi resim çizen, iyi heykel yapan biriydi. Babam yaptığı tabağı bir daha yapmazdı. Ressamın her tablosu nasıl farklı olur, babam da tabakları öyle düşünürdü. Bir de hiçbir şeyin kötüsünü, sahtesini kullanmazdı. Tüm malzemelerin en iyisi olmasını isterdi. Karın doyurmak için değil, yemek yemek için yemek yerdi."

Akdağ, "Yabancı misafirlerimiz var mesela. Yılda 35 gün Antalya'da kalırlar, her akşam bizde yemek yerler. Fakat her gün farklı bir yemek yerler. Restoran da bulgur pilavı da bulabilirsiniz, risotto da bulabilirsiniz. Her şeyi maksimum tazelikte tutarız. Çoğu zaman 'bitti maalesef' deriz. Sınırlı yaparız ki lezzet ve tazelik bozulmasın." dedi.

Çorbasından tatlısına, ana yemeğinden makarna ve pilavına, av hayvanı etlerine kadar 650 çeşit yemek yaptıklarını ifade eden Akdağ, günde 500-600 kişiyi ağırladıklarını söyledi. Akdağ, "Yemekler aylık, mevsimlik olarak değişebiliyor." diye konuştu.

- Özel uçağını gönderdi

7 Mehmet'in lezzetinden tatmak isteyen İstanbul'da yaşayan birçok iş adamının özel uçağını gönderdiğini kaydeden Akdağ, "İstanbul'da banka sektöründen iş adamının 6-7 kalem çok sevdiği ürün vardı. Grida, meze, çorba, kabak tatlısı istedi. Hepsini ayarladık. Özel uçak Antalya'ya geldi, şoför aldı götürdü. Rusya'ya, ABD'ye de çok menü gönderdik. İstedikleri yemekleri söylüyorlar, biz onları uçağa alınabilecek şekilde ayarlıyoruz, veriyoruz ve götürülüyorlar. Ayrıca Türkiye'nin birçok yerine gönderiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.