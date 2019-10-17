Lezzet tutkunları için gurme rotaları

İSTANBUL (AA) - Enuygun.com Seyahat Analisti Tuğba Hacıbayramoğlu, lezzet düşkünlerinin en çok tercih ettiği şehirlerin Gaziantep, Hatay, Kars, Edirne, Mardin, İstanbul ve Adana olduğunu bildirdi.

Enuygun.com'dan yapılan açıklamaya göre, yemek için yollara dökülenlerin sayısı her geçen gün artıyor. "Gurme turu" ya da "lezzet turu" adı altında özel turlar dahi düzenleniyor.

Uçak ve otobüs bilet satış platformu Enuygun.com, lezzet düşkünlerinin en çok tercih ettiği şehirleri açıkladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enuygun.com Seyahat Analisti Tuğba Hacıbayramoğlu, lezzet düşkünlerinin en çok tercih ettiği şehirlerin Gaziantep, Hatay, Kars, Edirne, Mardin, İstanbul ve Adana olduğunu bildirdi.

Hacıbayramoğlu, Gaziantep'e sabah erken uçağıyla gidip akşam dönen, günübirlik yemek için gidenlerin sayısının oldukça fazla olduğunu kaydetti.

Gaziantep'in, artık dünya çapında marka bir mutfak haline geldiğini belirten Hacıbayramoğlu, "Şehirde kebaptan lahmacuna, baklavadan çorba çeşitlerine kadar çok lezzetli yemekler var. Organik baharat, salça alışverişi yapmak isteyenler de Bakırcılar Çarşısı’nı tercih ediyor. Gaziantep, lezzet tutkunları için ilk sırada yer alıyor. Üstelik sonbaharda uçak bileti fiyatları da uygun." ifadelerini kullandı.