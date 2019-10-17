FİNANS

Lezzet tutkunları için gurme rotaları

FİNANS HABERLERİ  | 17.10.2019 14:24 | Son Güncelleme

Enuygun.com Seyahat Analisti Tuğba Hacıbayramoğlu: - "Lezzet düşkünlerinin en çok tercih ettiği şehirler Gaziantep, Hatay, Kars, Edirne, Mardin, İstanbul ve Adana"

İSTANBUL (AA) - Enuygun.com Seyahat Analisti Tuğba Hacıbayramoğlu, lezzet düşkünlerinin en çok tercih ettiği şehirlerin Gaziantep, Hatay, Kars, Edirne, Mardin, İstanbul ve Adana olduğunu bildirdi.

Enuygun.com'dan yapılan açıklamaya göre, yemek için yollara dökülenlerin sayısı her geçen gün artıyor. "Gurme turu" ya da "lezzet turu" adı altında özel turlar dahi düzenleniyor.

Uçak ve otobüs bilet satış platformu Enuygun.com, lezzet düşkünlerinin en çok tercih ettiği şehirleri açıkladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enuygun.com Seyahat Analisti Tuğba Hacıbayramoğlu, lezzet düşkünlerinin en çok tercih ettiği şehirlerin Gaziantep, Hatay, Kars, Edirne, Mardin, İstanbul ve Adana olduğunu bildirdi.

Hacıbayramoğlu, Gaziantep'e sabah erken uçağıyla gidip akşam dönen, günübirlik yemek için gidenlerin sayısının oldukça fazla olduğunu kaydetti.

Gaziantep'in, artık dünya çapında marka bir mutfak haline geldiğini belirten Hacıbayramoğlu, "Şehirde kebaptan lahmacuna, baklavadan çorba çeşitlerine kadar çok lezzetli yemekler var. Organik baharat, salça alışverişi yapmak isteyenler de Bakırcılar Çarşısı’nı tercih ediyor. Gaziantep, lezzet tutkunları için ilk sırada yer alıyor. Üstelik sonbaharda uçak bileti fiyatları da uygun." ifadelerini kullandı.

- Medeniyetler şehri Hatay

Tuğba Hacıbayramoğlu, mutfağıyla ünlü bir başka şehrin de Hatay olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Tarihi dokusu ve gezilecek yerleriyle kısa süreli keşif gezisi yapmak isteyenler için bu şehir şahane bir seçenek. Medeniyetler şehri Hatay'da tepsi kebabı, kaytaz böreği, künefe, firik pilavı, kömbe gibi lezzetler mutlaka tadılmalı. Tarihi cami ve kiliseleri, mozaik müzesi ve Arsuz görülmesi gereken yerler arasında. Son yıllarda özellikle tren yolculuğuyla adından söz ettiren Kars, mutfağıyla da dikkati çekiyor. Kars'ta Türkiye'nin en lezzetli kaşarlarını yiyebilirsiniz. Süt ürünleri, özellikle de kaşar peynirinin birçok çeşidi hem lezzetli hem de ucuz. Kaz etiyle yapılan yöresel yemekleri ünlü. Ani Harabeleri, Çıldır Gölü, Kars Kalesi gibi yerler mutlaka görülmeli."

Hafta sonu turlarının son yıllardaki popüler şehri Edirne'ye sadece ciğer yemek için bile gidenler olduğunu belirten Hacıbayramoğlu, "Edirne'de ciğerin yanı sıra köfte, peynir tatlısı, Kavala kurabiyesi ve badem ezmesi de yenir. Edirne, otobüsle İstanbul'a 2-3 saat uzaklıkta." ifadelerini kullandı.

Mutfağıyla ünlü bir başka şehrin de Mardin olduğunu aktaran Hacıbayramoğlu, Mardin'de kaburga dolması, soğanlı Mardin kebabı, kiliçe, içli köfte, cevizli börek, kuru patlıcan dolması ve daha birçok lezzetli yemeğin yenilebileceğini bildirdi.

- "Yurdumuza özgü tüm yemekleri bulup en lezzetlilerini yiyebileceğiniz şehir İstanbul"

Enuygun.com Seyahat Analisti Hacıbayramoğlu, Türkiye'ye özgü tüm yemekleri bulup en lezzetlilerinin yenilebileceği şehrin İstanbul olduğunu vurgulayarak, "İstanbul’da her yöresel mutfağa ait yemekler yapan lokantalar var. Boğaz hattında balıkçılar, Siirt ve yöresi için Fatih Kadınlar Pazarı, Aksaray’daki kebapçılar ve daha birçok yer... Ancak ille de İstanbul’a özgü lezzetler ararsanız Vefa'da boza, Kanlıca'da yoğurt, Bebek ya da Sirkeci'de badem ezmesi ya da birbirinden lezzetli lokumlardan tadabilirsiniz." değerlendirmesinde bulundu.

Kebap festivalinin düzenlendiği Adana'da tadılması gereken muhteşem lezzetler olduğunu aktaran Hacıbayramoğlu, "Kebap, şırdan dolması, şalgam, bici bici tatlısı, cezerye ve daha birçok lezzeti yerinden tatmak isteyenler 1-2 günlük Adana turu yapıyor. Bunların dışında ülkemizde Bursa, Konya, Bolu, İzmir gibi şehirler için de gurme turları düzenleniyor." ifadelerini kullandı.

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