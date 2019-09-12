Libra Birliği İsviçre lisanslı hizmet verme planlarını duyurdu

Deniz Kılınç / İstanbul, 12 Eylül (DHA) - Libra Birliği, İsviçre lisanslı bir ödeme sistemi olmak için başvurmaya yönelik planlarını duyurdu.

Söz konusu açıklamanın ardından İsviçre Finansal Piyasalar Denetleme Kurumu (FINMA) Başkanı Mark Branson, Neue Zuercher Zeitung’a bu projeye hazır olduklarını, fakat söz konusu teknolojilerin yasal düzenlenmesi kapsamında diğer ülkelerin de katılımıyla uluslararası bir düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Branson, konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

“Böylesine küresel boyutta bir projeye yalnızca diğer otoritelerin danışmanlığıyla uluslararası koordinasyonla düzenleme uygulanabilir. Libra gibi projelerin yalnızca bir ülke kontörlü altında olmasına inanmak illüzyondan başka bir şey değil. UBS veya Credit Suisse gibi büyük İsviçre bankaları da aynı şekilde tam izolasyon altında yönetilmiyor.

“Bizim yaklaşımımız kripto dünyasını, finansal dünyaya paralel olarak kara para aklama kapsamında kontrol altında tutmak. Bunun yanında yeni teknolojiler, yapılan işlemlerin takip edilebilmesi gibi kara para aklama mücadelesinde işe yarayabilir. Bu sebeple burada hem riskler hem de fırsatlar var.”

