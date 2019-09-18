FİNANS

“Libra gibi stablecoinler doların konumunu tehdit edebilir”

FİNANS HABERLERİ  | 18.09.2019 12:48 | Son Güncelleme

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Benoit Coeure, stablecoinlerin gelecek dönemde doların konumunu tehdit edebileceğini söyledi.

Deniz Kılınç / İstanbul, 18 Eylül (DHA) - Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Benoit Coeure, stablecoinlerin gelecek dönemde doların konumunu tehdit edebileceğini söyledi.
Coeure, Salı günü Lüksemburg’daki bir konferansta yaptığı açıklamalarda küreselleşme ve online ödeme sistemlerindeki hızlı gelişim dalgasının sınır ötesi işlemlerin daha hızlı olması kapsamında tüketici beklentilerini arttırdığını belirtti ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Mark Carney’nin uluslararası bir merkez bankası kripto para birimi oluşturulması yönündeki çağrısını destekledi.
Coeure, şu değerlendirmeyi yaptı:
“Bazı özel durumlarda gelişmelerine izin verilirse, diğer yasal ve egemen para birimlerinden çok özel dijital para birimleri doların egemenliğini kolayca tehdit edebilir. Bu noktadan sonra atılacak en doğal adım küresel merkez bankalarının bir araya gelerek yaygın teknik kurallar ışığında merkez bankaları tarafından oluşturulacak dijital paraların kullanılabilirliğini incelemektir.”
Uluslararası para kavramının piyasalardaki durgunluktan beslendiğini belirten Coeure yirmi yıl önce euronun oluşturulmasından bu yana sınır ötesi e-ticaretin Euro Bölgesi’nde henüz tam olarak yaygınlaşmadığını vurguladı. Facebook gibi istikrar ve hızlı işlem hizmeti sunan ağların oyun değiştirici özelliklere sahip olduğuna dikkat çeken Coeure, asıl önemli olanın söz konusu kripto paraların geleneksel para birimlerinin oluşturduğu istikrarı sağlayıp sağlamayacakları olduğunu ve küresel yetkililerin bunu incelediğini söyledi.
Facebook’un kripto para birimine yönelik ise Coeure, “Libra şüphesiz merkez bankalarının mevcut ödeme sistemlerini güçlendirmeleri için bir uyanma ikazı oldu” dedi.

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