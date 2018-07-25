Libya, Tunus ve Ürdünlü ithalatçılardan Ankara ziyareti

Libya, Tunus ve Ürdün'den gelen ithalatçılardan oluşan alım heyeti, Ankara'da tarım ve gıda ürünleri imalatı sektörlerinde faaliyet gösteren firmaları ziyaret etti.

Ankara Kalkınma Ajansından yapılan açıklamaya göre, Kurum tarafından, Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu iş birliğiyle "Libya, Tunus, Ürdün Alım Heyeti İkili İş Görüşmeleri ve Resmi Temaslar Programı" düzenlendi.

Ankara'da tarım ve gıda ürünleri imalatı sektörlerinde faaliyet gösteren firmaların ihracatlarını artırmalarına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen program kapsamında, gıda ve tarım ürünleri ithalatı yapan 22 kişilik alım heyetiyle Ankara'da faaliyet gösteren firma temsilcileri arasında ikili iş görüşmeleri gerçekleştirildi.

Heyet üyeleri, ziyaret ettikleri firmaların ürettikleri buğday, aspir ve yağlar hakkında yetkililerden bilgi aldı. İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren gıda ve gıda endüstrisi firmalarıyla ikili iş görüşmeleri gerçekleştiren heyet, kuruyemiş üretimine ilişkin bilgi edindi.