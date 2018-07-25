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Libya, Tunus ve Ürdünlü ithalatçılardan Ankara ziyareti

FİNANS HABERLERİ  | 25.07.2018 13:11 | Son Güncelleme

Libya, Tunus ve Ürdünlü ithalatçılardan Ankara ziyareti

Libya, Tunus ve Ürdün'den gelen ithalatçılardan oluşan alım heyeti, Ankara'da tarım ve gıda ürünleri imalatı sektörlerinde faaliyet gösteren firmaları ziyaret etti.

Ankara Kalkınma Ajansından yapılan açıklamaya göre, Kurum tarafından, Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu iş birliğiyle "Libya, Tunus, Ürdün Alım Heyeti İkili İş Görüşmeleri ve Resmi Temaslar Programı" düzenlendi.

Ankara'da tarım ve gıda ürünleri imalatı sektörlerinde faaliyet gösteren firmaların ihracatlarını artırmalarına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen program kapsamında, gıda ve tarım ürünleri ithalatı yapan 22 kişilik alım heyetiyle Ankara'da faaliyet gösteren firma temsilcileri arasında ikili iş görüşmeleri gerçekleştirildi.

Heyet üyeleri, ziyaret ettikleri firmaların ürettikleri buğday, aspir ve yağlar hakkında yetkililerden bilgi aldı. İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren gıda ve gıda endüstrisi firmalarıyla ikili iş görüşmeleri gerçekleştiren heyet, kuruyemiş üretimine ilişkin bilgi edindi.

Heyet üyeleri, Ankara Ticaret Odası Pastacılar, Çikolata ve Tatlıcılar Meslek Komitesi üyesi firmaların yetkilileriyle de görüştü.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık, Ankara'nın dış ticaret kapasitesini artırmak amacıyla organize edilen programın başarıyla tamamlandığını, gıda alanında üretim yapan 32 firmanın alım heyetiyle yaptıkları ikili görüşmelerle ileride gerçekleştirilecek dış ticaretin ilk adımlarının atıldığını belirtti.

Şayık, Ankara'daki firmalarla yurt dışındaki potansiyel müşterileri buluşturarak ihracat yapmalarına katkı sağlayacaklarını kaydetti.

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alım heyeti Ankara Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık

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