Libya'da petrol krizinden doğan zarar 1 milyar dolara yaklaştı

TRABLUS (AA) - Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Ulusal Petrol Kurumu, Hariga ve Petrol Hilali bölgesindeki limanların petrol ihraç edememesi sebebiyle oluşan zararın 920 milyon dolar olduğunu duyurdu.

Ulusal Petrol Kurumundan yapılan açıklamada, Hariga (Tobruk) ve Petrol Hilali bölgesindeki limanlardan ihracat yapılamaması sebebiyle üretilemeyen petrolün 12,5 milyon varil olduğu belirtildi.

İhracatın durması sebebiyle oluşan zararın şimdiye kadar 920 milyon doları bulduğu ifade edilen açıklamada, günlük zararın 67 milyon dolara yaklaştığı aktarıldı.

Açıklamada kriz öncesi günlük bir milyon varil olan üretimin 527 bin varile kadar gerilediği kaydedildi.

- Petrol limanları sorunu

Eski petrol tesisleri muhafız birliklerinin komutanı İbrahim el-Cedran liderliğindeki silahlı grupların, geçen ay Hafter güçlerinin kontrolündeki Petrol Hilali Bölgesi'ne saldırı düzenlemesinin ardından taraflar arasında çatışmalar yaşanmış, Cedran'a bağlı güçler bazı bölgeleri ele geçirmişti.