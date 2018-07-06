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Libya'da petrol krizinden doğan zarar 1 milyar dolara yaklaştı

FİNANS HABERLERİ  | 06.07.2018 23:45 | Son Güncelleme

Ulusal Petrol Kurumu, Hariga ve Petrol Hilali bölgesindeki limanların petrol ihraç edememesi sebebiyle şu ana dek oluşan zararın 920 milyon dolar olduğunu duyurdu

TRABLUS (AA) - Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Ulusal Petrol Kurumu, Hariga ve Petrol Hilali bölgesindeki limanların petrol ihraç edememesi sebebiyle oluşan zararın 920 milyon dolar olduğunu duyurdu.

Ulusal Petrol Kurumundan yapılan açıklamada, Hariga (Tobruk) ve Petrol Hilali bölgesindeki limanlardan ihracat yapılamaması sebebiyle üretilemeyen petrolün 12,5 milyon varil olduğu belirtildi.

İhracatın durması sebebiyle oluşan zararın şimdiye kadar 920 milyon doları bulduğu ifade edilen açıklamada, günlük zararın 67 milyon dolara yaklaştığı aktarıldı.

Açıklamada kriz öncesi günlük bir milyon varil olan üretimin 527 bin varile kadar gerilediği kaydedildi.

- Petrol limanları sorunu

Eski petrol tesisleri muhafız birliklerinin komutanı İbrahim el-Cedran liderliğindeki silahlı grupların, geçen ay Hafter güçlerinin kontrolündeki Petrol Hilali Bölgesi'ne saldırı düzenlemesinin ardından taraflar arasında çatışmalar yaşanmış, Cedran'a bağlı güçler bazı bölgeleri ele geçirmişti.

Ardından savaş uçaklarının da katıldığı karşı operasyonlar sonucunda Hafter'e bağlı güçler 21 Haziran'da Petrol Hilali Bölgesi'nde kontrolü ele geçirdiğini duyurmuştu.
General Halife Hafter'e bağlı güçlerin sözcüsü Ahmed el-Mismari, 26 Haziran'da, Hafter'in son dönemde ele geçirilen petrol ihraç edilen limanların Trablus'taki UMH'ye değil, Tobruk yönetimine bağlı petrol kurumuna devredilmesine karar verdiğini duyurmuştu.

Ülkedeki petrol üretiminin büyük çoğunluğunun ihraç edildiği Petrol Hilali bölgesindeki kriz sonrası tüm petrol ve türevlerinin ihracatı durdu.

Limanların Tobruk yönetimine bağlı petrol kurumuna devredilmesinden sonra Avrupa Birliği Trablus'a bağlı petrol kurumu otoritesi dışında yürütülen satışa itiraz edeceğini duyurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Hariga Libya Petrol Hilali Ulusal Petrol Kurumu

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