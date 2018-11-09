lifebox'tan Mustafa Kemal Atatürk arşivi

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin bireysel depolama servisi lifebox, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 80'inci yıldönümüne özel bir arşiv hazırladı.

Turkcell'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 6,5 milyondan fazla kullanıcısıyla bulut depolama servisi lifebox, Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 80'inci yıldönümüne özel bir arşiv hazırlayarak, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve daha birçok özel arşivden taranan yüzlerce özel Atatürk fotoğrafını, lifebox uygulamasında herkese açık olarak sunacak.

10 Kasım'ın manevi değerini yaşatmak amacıyla kullanıcılarını, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en güzel fotoğraflarının yer aldığı çok özel bir arşivle buluşturan lifebox'ta kullanıcılar, lifebox tarafından paylaşılan link altında yer alan lifebox Atatürk Arşivi klasöründen ulu önderin en güzel fotoğraflarını seçip, dilediğini tüm sosyal medya mecralarında kolayca paylaşabilecek.

lifebox'ın Atatürk klasörü, önümüzdeki dönemde daha da zenginleşerek çok daha büyük arşiv haline getirilerek bir tarihi seçkiye dönüşecek. Fotoğraflara bit.ly/lifeboxataturkarsivi linkinden ulaşılabiliyor.

