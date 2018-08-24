İSTANBUL (AA) - Turkcell'in dijital markası Lifecell, müşterilerini Mix tarife paketleriyle buluşturuyor. Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, yeni Lifecell Mix paketleriyle tüketiciler artan data ihtiyaçlarına uygun olarak kendi tarifelerini kendileri belirliyor. Mix, Süper Mix ve Mega Mix isimleriyle sunulan kişiye özel tarifeler sayesinde kullanıcılar, paketlerinin içerisinde belirlenen konuşma, ses ve data içeriğinin yanında kullanmak istedikleri uygulamalara kendileri karar verebiliyor ve bu uygulamalara özel interneti kullanabiliyor. Tüketicilerin ihtiyaçlarından yola çıkarak ortaya çıkan Lifecell Mix paketleri, son dönem evrilen kullanıcı tercihlerinin en güzel örneği oldu. Son dönemde tüketicilerin data ihtiyaçlarının artmasındaki en önemli faktörler, online teknolojilerin yaygınlaşması, tüm iletişim ihtiyacının internet üzerinden yapılması oldu. Bu konudaki en büyük artış ise video içeriğe sahip dijital servislerle birlikte yaşandı. Önümüzdeki yıllarda data ihtiyacının daha da artması bekleniyor. Örneğin 2016'da mobil trafiğin yüzde 56'lık bölümünü oluşturan video içeriklerin 2023 yılına gelindiğinde mobil trafiğin yüzde 73'ünü oluşturacağı hesaplanıyor.

Turkcell'in geliştirme süreçlerinde de aktif rol oynadığı 5G teknolojisinin yaygınlaşmasıyla birlikte tüketilen data miktarının daha da katlanması ön görülüyor. Bunun yanı sıra 2018 yılı ikinci çeyrek itibariyle Turkcell kullanıcılarının ortalama veri tüketimi 7 GB olarak gerçekleşirken, yıl sonuna kadar global ölçekte toplam mobil veri tüketiminin 17 exabyte'a ulaşması bekleniyor. 2021 yılına gelindiğinde ise ortalama veri tüketiminin 25 GB, toplam mobil veri kullanımının ise 3 kat artarak, 49 exabyte olması bekleniyor. Büyüklüğü ortaya koymak gerekirse, 1 exabyte yaklaşık olarak 4K formatında kaydedilmiş 11 milyon adet filme denk geliyor. Dünyadaki bütün dillerin toplam kelimelerinin ise 5 exabyte olduğu hesaplanıyor. Turkcell'in dijital markası Lifecell müşterilerinin gelecekte ihtiyaç duyacağı veri paketlerini bugünden kullanıma sunmak için en çok kullanılan 30'a yakın uygulamadan oluşan bir havuz da oluşturdu. Uygulama havuzunda, Akbank Direkt, Alkislarlayasiyorum.com, Apple Music, BluTv, CEPTETEB, Döviz.com, Facebook, Fenomen+, Garanti Cep, Instagram, İşCep, İzlesene.com, Migros Sanal Market, PowerFm, Pratik Borsa, Sahibinden, Sinemalar.com, Spotify, Twitter, Whatsapp, Yandex, Yapı Kredi, Youtube yer alıyor.

Müşteriler bu havuzdan en çok sevdikleri ve kullandıkları uygulamaları seçerek, kendi paketlerini kendileri yaratabiliyor. Seçilen her bir uygulama için 5GB internete sahip olan Lifecell müşterileri paketlerindeki internetlerini harcamadan uygulamalarını kendi özel internetiyle istediği şekilde kullanabiliyor. Ek olarak Türkiye’nin en çok tercih edilen uygulamalarından BiP, fizy, Lifebox, TV+, Dergilik, ve Yaani için de kullanabilecekleri ayrı internet kotaları bulunuyor. Müşteriler, Lifecell Mix, Lifecell Süper Mix ve Lifecell Mega Mix paketlerinden birini tercih ederek, kullanmak istedikleri uygulamaları Turkcell Hesabım üzerinden ya da lifecell.com.tr’den kolayca seçebiliyor. Ayrıca seçtikleri uygulamaları her ay tarife yenilenme dönemlerinde kolayca değiştirebiliyor. Yeni tarifelerden faturalı, faturasız tüm bireysel Turkcell müşterileri de faydalanabiliyor. - "Dünya genelinde 3 milyara yaklaşan sosyal medya kullanıcısı var" Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün, dünya genelinde 4 milyara yaklaşan mobil internet ve 3 milyara yaklaşan sosyal medya kullanıcısı olduğunu belirtti.