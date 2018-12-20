FİNANS

Lifecell Tech Drone Ligi, şampiyonunu arıyor

FİNANS HABERLERİ  | 20.12.2018 11:03 | Son Güncelleme

Lifecell'in isim sponsorluğunda gerçekleştirilen Lifecell Tech Drone Ligi finalleri, 22-23 Aralık'ta yapılacak

İSTANBUL (AA) - Yeni nesil dijital operatör markası Lifecell'in isim sponsorluğunda gerçekleştirilen Lifecell Tech Drone Ligi finalleri, 22-23 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Nişantaşı Üniversitesi Maslak 1453 Neotech Kampüsü'nde düzenlenecek finaller sonunda drone yarışlarının şampiyonları belli olacak.

Yeni nesil dijital operatör markası Lifecell'in isim sponsorluğunda gerçekleştirilen Lifecell Tech Drone Ligi 2018 finalleri, yeni nesil yetenekli pilotların en iyisini ortaya çıkaracak.

Dünyanın en hızlı gelişen sporlarından biri olarak değerlendirilen drone yarışlarında drone'lar yaklaşık 200 kilometre hıza ulaşabiliyor. Pilotlar, drone'un üzerindeki ilk görüş kamerasından (First Person View) gözlüklerinden aldıkları görüntüler ve uzaktan kumandaları yardımıyla kontrol ettikleri drone'ları şampiyonluğa taşımak için yarışacak.

Final öncesindeki ilk iki yarışı kazanan Vince Irie, 112 puanla liderliği elinde bulundururken, Berat Özdemir, Buğra Kaan Kabakçı ve Barış Alp de mutlu sona ulaşma umutlarını koruyor.

Yarışlardan bir hafta önce yarış pisti simülatöre yüklenecek ve pisti en hızlı tamamlayan bir şampiyon, final etabında özel ödülüne kavuşacak. Ayrıca, yarışanlar dışında izleyiciler de ödüller kazanacak. Lifecell, düzenlenecek kodlu drone, drone uçuş ve drone simülatörü eğitimleri workshop'larında başarılı olanlara sürpriz hediyeler verecek.

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- Bilgiler BiP’te, merak edilenler Yaani’de

Öte yandan, Lifecell Tech Drone League ile ilgili son gelişmelerden haberdar olmak için Türkiye'nin iletişim ve yaşam platformu BiP’in "Keşfet" bölümündeki Lifecell kanalını takip etmek yeterli olacak.

Lifecell Tech Drone League'de dünyaca ünlü drone pilotları, Türkiye'nin yerli ve milli arama motoru Yaani'de drone'larla ilgili en çok aranan soruları etkinlik boyunca cevaplayacak. Yarışseverler, Lifecell Tech Drone Lig final etabını, Lifecell sosyal medya hesaplarından etkinlik boyunca aktif olarak takip edebilecek.

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