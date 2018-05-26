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lifecell'in Ukrayna'daki yatırımı 2 milyar dolara yaklaştı

FİNANS HABERLERİ  | 26.05.2018 13:03 | Son Güncelleme

Ukrayna'yı 3G teknolojisiyle tanıştıran, 4.5G'ye geçişte de önemli bir rol üstlenen lifecell, Ukrayna’nın en önemli yatırımcılarından biri haline geldi - Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça ise Ukrayna Ulusal Yatırım Konseyi’ne seçilen tek Türk olarak konsey toplantılarına katıldı - Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Akça: - "2 milyar dolara yaklaşan yatırımıyla lifecell, Ukrayna'daki en büyük yabancı yatırımcıların başında geliyor. Bu yatırımın yaklaşık 700 milyon dolarlık bölümü 2014 sonrasında hayata geçirildi"

İSTANBUL (AA) - Ukrayna'daki yatırımları 2 milyar dolara yaklaşan lifecell, Ukrayna’nın en önemli yatırımcılarından biri haline geldi. lifecell kısa bir süre önce yeni yönetim merkezine geçerken, Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça ise Ukrayna Ulusal Yatırım Konseyi’ne seçilen tek Türk olarak konsey toplantılarına katıldı.

Turkcell'den yapılan yazılı açıklamaya göre, lifecell markasıyla global çapta önemli yatırımlara imza atan şirket, Ukrayna'daki konumunu güçlendirmeyi sürdürüyor.

Ülkeye önemli yatırımlar yaparak Ukrayna'da mobil teknoloji konusunda önemli bir devrim yapan Turkcell, hem 3G hem de 4.5G altyapısını sağlayarak Ukrayna'yı iletişim sektöründe geleceğe taşıdı.

İki ülke arasında gelişen ekonomik ilişkilerle beraber Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça ise, Ukrayna tarihinde Ulusal Yatırım Konseyi'ne davet edilen ilk Türk yönetici oldu.

Ülke ekonomisinin gelişiminde önemli rolü bulunan yatırım konseyine davet edilen Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça, Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko'nun başkanlık ettiği Ukrayna Ulusal Yatırım Konseyi Toplantısı'na katıldı ve burada bir konuşma yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akça, Ukrayna'nın en önemli yabancı yatırımcılarından biri olan Turkcell'in yurt dışı iştiraki lifecell için Ukrayna pazarının stratejik öneme sahip olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"2 milyar dolara yaklaşan yatırımıyla lifecell, Ukrayna'daki en büyük yabancı yatırımcıların başında geliyor. Bu yatırımın yaklaşık 700 milyon dolarlık bölümü 2014 sonrasında hayata geçirildi. Son 4 yılı değerlendirdiğimizde lifecell, ülkede muhtemelen en çok yatırım yapan yabancı sermayeli şirketi durumunda. Bu yatırımlar Türkiye'yi ise ülkedeki en büyük 3 yabancı sermaye yatırımcısından biri haline getirdi."

Toplantıya Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu ve lifecell Ukrayna Genel Müdürü İsmet Yazıcı da katıldı.

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- lifecell yönetim merkezi büyüdü

Verilen bilgiye göre, Başkent Kiev'de yeni bir yönetim merkezine taşınan lifecell, faaliyetlerine ülkenin en modern iş merkezlerinden biri olan Eleven Buisness Center'da devam edecek.

lifecell'in yeni lokasyona taşınmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bölgesel güç olma hedefi doğrultusunda, faaliyette bulunduğumuz ülkelerde konumumuzu daha da güçlendirmeye odaklandık. Bugün de Turkcell'in uluslararası operasyonları için pilot ülke olarak belirlediğimiz Ukrayna'da yepyeni bir teknoloji üssüne geçiyoruz.

Artık lifecell'in Ukrayna faaliyetleri, çok daha güçlü şekilde bu merkezden yönetilecek. Bu sayede Türkiye dışındaki en büyük yönetim üssümüzü de Ukrayna’da konumlandırmış oluyoruz. Dünyanın ilk dijital operatörü olarak Ukrayna pazarına olan inancımız artarken, yatırımlarımızı da bu yönde geliştiriyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
Turkcell Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça Ukrayna

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