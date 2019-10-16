Lila Group'tan 450 milyon TL'lik tesis yatırımı

İSTANBUL (AA) - Lila Group, 450 milyon TL yatırım ile yeni bir üretim tesisi daha hayata geçirecek.

Lila Group'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, şirketin, ülke ekonomisine değer katacak, grubun kağıt üretim kapasitesini yüzde 50, istihdamını ise yüzde 35 artıracak yeni tesisi faaliyete geçtiğinde, aynı kampüsteki Avrupa'nın en yüksek kapasiteli ikinci entegre tesisi olacak.

Artan ihracat hacmi ve Türkiye'nin sektördeki büyüme potansiyeli karşısında üretim kapasitesini artırma kararı alan şirket, Çorlu'da bulunan mevcut üretim tesisi ile aynı kampüste, 50 bin metrekare alan üzerine 450 milyon TL yatırım ile yeni bir üretim tesisi daha kuracak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Lila Group Üst Yöneticisi (CEO) Alp Öğücü, üretim kapasitelerini artırma kararı aldıklarını bildirerek, şunları kaydetti:

"Çorlu'da şu anda tek çatı altında Doğu Avrupa, Türkiye Kafkaslar, MENA bölgesinde en büyük entegre üretim tesisi olarak faaliyetlerini sürdüren şirketimiz, yeni tesisimizin faaliyete geçmesi ile birlikte aynı kampüs içinde Avrupa'nın en yüksek kapasiteli ikinci entegre tesisi olma özelliği kazanacak. Hem ülkemize hem sektörümüze katacağımız değeri düşündüğümüz zaman heyecanımız ve gururumuz daha da artıyor.