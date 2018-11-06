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Limak Enerji Çevre Timi, Çanakkale'de temizlik çalışması yaptı

FİNANS HABERLERİ  | 06.11.2018 16:12 | Son Güncelleme

LİMAK Enerji şirket çalışanlarının oluşturduğu çevre timi, 5'inci etkinliğini, şirketin hizmet verdiği illerden biri olan Çanakkale’de gerçekleştirdi.

Limak Enerji Çevre Timi, Çanakkale'de temizlik çalışması yaptı

BURSA, (DHA)- LİMAK Enerji şirket çalışanlarının oluşturduğu çevre timi, 5'inci etkinliğini, şirketin hizmet verdiği illerden biri olan Çanakkale’de gerçekleştirdi.
'Hayatı Aydınlatıyor, Doğayı Koruyoruz' sloganıyla yola çıkan çevre timi, bugüne kadar Bursa'da Küreklidere Şelalesi, Mudanya merkez ve Kumyaka bölgesindeki kıyı alanı ile Yalova Çınarcık’ta bulunan Hasan Baba Piknik Alanı ve 15 Eylül Dünya Temizlik Günü kapsamında Bursa'da Dağyenice Göleti’nin çevresini çöplerden arındırdı. Çevre timinin yeni adresi Çanakkale oldu.
Çanakkale'de Kepez sahilini doğal görünümüne kavuşturan çevre timinin etkinliğine Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Pazarlama, Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümündeki öğrencilerle birlikte öğretim görevlileri de katılım sağladı.
Gerçekleştirdiği her etkinlikte doğanın korunmasına dikkat çekmeyi amaçlayan çevre timi, bu konuda bilinç oluşturmanın yanı sıra doğaya verilen zararı da gözler önüne seriyor. Sağlıklı şehir siluetinin, ancak çevreye duyarlı bireyler tarafından inşa edileceğini belirten tim üyeleri, vatandaşlara çevrenin nasıl korunması gerektiği ve nasıl temizlenmesi gerektiği konusunda da rol model oluyor.
Son dönemde dünyadaki plastik oranının yükseldiğine değinen çevre timinden bir yetkili, "Plastik atıklar doğada kaybolma oranı en yüksek maddelerden biri. Doğaya zarar veren bu maddelerin doğadaki canlıların yaşamını tehdit etmesi ve çevreye zarar vermesi de söz konusu. Dünyamızı daha yaşanabilir kılmak için doğaya verdiğimiz tahribatı sıfırlamamız gerekiyor. Çevre temizliği demek, her türlü doğal kaynak kirliliğinin önüne geçmek demek. Bu sebepten dolayı sürdürebilir çevre bilincinin aşılanması da çok önemli. Çünkü kirletmeden yaşayabilmeyi ve doğaya saygı duymayı öğrenmemiz gerekiyor. Doğal kaynaklarımızda gelecek yıllarda kirliliğin izi olmaması adına, bugünden sürdürülebilir bir gelecek hayal ettik. Yaptığımız çalışmalarla ise bu hayalimizi hem gerçekleştiriyor, hem de geleceğe güzel bir dünya bırakmayı amaçlıyoruz” dedi.
Doğaya bırakılan plastik poşet, pet şişe, ambalaj, gıda ve kağıt gibi atıkları toplayan çevre timinin, sosyal sorumluluk projesini sürdürerek toplumdaki çevre bilincini artırmaya devam edeceği bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Limak Enerji Çevre Timi, Çanakkale'de temizlik çalışması yaptı

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