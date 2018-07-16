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Limak Enerji'den, elektrik faturasını yüzde 5 indirimli ödeme imkanı

FİNANS HABERLERİ  | 16.07.2018 15:09 | Son Güncelleme

ENERJİ sektöründe müşteri memnuniyeti ve teknolojiye önem veren Limak Enerji, mobil cüzdan uygulaması 'fastPay mobil' ile elektrik faturalarını ödeyen müşterilerine yüzde 5 indirim sağlıyor.

Limak Enerji'den, elektrik faturasını yüzde 5 indirimli ödeme imkanı

BURSA, (DHA)- ENERJİ sektöründe müşteri memnuniyeti ve teknolojiye önem veren Limak Enerji, mobil cüzdan uygulaması 'fastPay mobil' ile elektrik faturalarını ödeyen müşterilerine yüzde 5 indirim sağlıyor.
Enerji sektörü, teknolojinin hızlı gelişimi ile birlikte müşterilerine abonelik, fatura ödeme, borç sorgulama ve güvence bedelini kolayca ödeyebilme gibi alanlarda zamandan tasarruf eden uygulamaları hayata geçiriyor. Bu kapsamda 5 milyonluk bir nüfusa hizmet veren Limak Enerji, 'fastPay mobil' uygulamasıyla müşterilerine yüzde 5 indirim sağlıyor. Söz konusu indirim tutarı, kullanıcının fastPay bakiyesine yükleniyor. 150 TL’ye kadar yapılan ödemelerde yüzde 5 indirim olanağı tanıyan mobil uygulama ile müşteriler, indirimlerini 'fastPay' hesabında biriktirerek, nakit olarak ATM’den çekebilecekleri gibi farklı faturalarını ödeme imkanına da kavuşuyor. Müşteriler, uygulama içindeki diğer anlaşmalı kurum ödemelerini de biriken tutarlar ile gerçekleştirebiliyorlar. Uygulamanın başladığı 1 Mayıs’tan itibaren pek çok kişi, indirimli fatura ödeme olanağından yararlandı.
'MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ SEKTÖRDE KALİTENİN ANAHTARIDIR'
Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, "Müşterilerimize; bu uygulamayla ödeme yaptıklarında hem zamandan kazanma hem de indirimden yararlanma imkanı sunuyoruz. Müşteri, işlem merkezlerimize gelmeden, herhangi bir indirim sözleşmesi imzalamadan elektrik faturasını öderken indirimden yararlanıyor. Türkiye’de hizmet verdiğimiz bölgenin dinamikleri ve beklentilerini de göz önünde bulundurarak işbirliği yaptığımız fastPay kampanyası, bu bölgelerde çok büyük bir ilgiyle karşılandı. Müşteri memnuniyeti sektörde kalitenin artmasının anahtarıdır. Yatırımlarımızı planlarken en önemli paydaşımız olan müşterilerimizin istek ve ihtiyaçlarını, müşterilerimize nasıl avantajlar sunabileceğimizi göz önüne alıyoruz. Müşteri memnuniyetini kurumsal kültür haline getiren şirketimizde, 2018 yılının sonunda müşteri memnuniyeti yüzdesini yüzde 90’ın üzerine çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

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