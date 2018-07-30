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Limak Enerji'den, Yapı Kayıt Belgesi alanlara online hizmet

FİNANS HABERLERİ  | 30.07.2018 13:25 | Son Güncelleme

LİMAK Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, Yapı Kayıt Belgesi alan elektrik tüketicilerinin abonelik için başvuru yapabileceklerini söyleyerek, "Dijitalleşen çağımızda, müşterilerimize hizmeti kolaylaştırmak için şirketimizin bütün kapılarını dijital olarak açıyoruz" dedi.

Limak Enerji'den, Yapı Kayıt Belgesi alanlara online hizmet

BURSA, (DHA)- LİMAK Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, Yapı Kayıt Belgesi alan elektrik tüketicilerinin abonelik için başvuru yapabileceklerini söyleyerek, "Dijitalleşen çağımızda, müşterilerimize hizmeti kolaylaştırmak için şirketimizin bütün kapılarını dijital olarak açıyoruz" dedi.
İmar Barışı uygulaması ile yapıların imar ve ruhsat sorunu çözülecek. 8 Haziran’da başlayan Yapı Kayıt Belgesi başvuruları, 31 Ekim’de son bulacak. Elektrik sektörüne de hareketlilik getiren uygulama ile imar mevzuatına aykırı yapı sahipleri, devlet ile barışarak yapılarını kayıt altına aldırdıktan sonra elektrik aboneliği için başvurabiliyorlar. Bu kapsamda, İmar Barışı'na en büyük ilginin gösterildiği illerden birisi olan Bursa’da başvuru sayısının 123 bine ulaştığı belirtildi.
Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, yaklaşık 5 milyon kişiye hizmet verdiklerini söyleyerek, binalarına Yapı Kayıt Belgesi alan elektrik tüketicilerinin ilk olarak dağıtım şirketi ile bağlantı anlaşması yapmaları gerektiğini söyledi. Aytac, şöyle konuştu:
"Bağlantı anlaşmasının ardından bizimle perakende satış sözleşmesi imzalanması ile birlikte elektrik aboneliği de başlamış olacak. Tüm bu süreçler için online işlem merkezimizde sunduğumuz müşteri dostu uygulamalar ile hayatı kolaylaştırıyoruz. Dijitalleşen çağımızda, müşterilerimize hizmeti kolaylaştırmak için şirketimizin bütün kapılarını dijital olarak açıyoruz. Yapı Kayıt Belgesi alan elektrik tüketicileri, Limak Enerji’nin Online İşlem Merkezi'nden ya da 444 6 646 numaralı Çağrı Merkezi üzerinden aboneliklerini gerçekleştirebilecekler. Tüketiciler, online işlem merkezi üzerinden bir tıkla abonelik hizmeti sunan Limak Enerji’nin www.limakuludag.com.tr sitesinden abonelik işlemlerini tamamlayabilecekler."

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