Limak Havacılık Hizmetleri Enstitüsü dördüncü dönem mezunlarını verdi

Gökhan Artan / İstanbul, 10 Ekim (DHA) - Kosova’nın tek uluslararası havalimanı Priştine Adem Yaşari Havalimanı’nı 2011 yılından işletmeye başlayan Limak Holding'in, Kosova'nın eğitimli işgücü ihtiyacını karşılama amacıyla kurduğu "Limak Havacılık Hizmetleri Enstitüsü (LimakASI)" dördüncü dönem mezunlarını verdi.

Enstitü’ye dört dönemde çoğunluğu kız öğrencilerden oluşan 1,475 öğrenci başvurdu. Yapılan sınavların ardından 120 öğrenci eğitim almaya hak kazandı.

Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi, Priştine Üniversitesi ve Fransa Sivil Havacılık Okulu (ENAC) işbirliğiyle başlatılan eğitim programı kapsamında bu yıl, 30 öğrenci uluslararası geçerliliği olan sertifikalarını almaya hak kazandı.

Boğaziçi Üniversitesi’nde bugün saat 10:00’da yapılan mezuniyet törenine Limak Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, Kosova Altyapı Bakanı Pal Lekaj, Kosova Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar,Limak Yatırım Havalimanları Direktörü Haldun Fırat Göktürk, Priştine Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Prof. Dr. Hysen Bytyqi, Boğaziçi Üniveristesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Zafer Yenal, Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi Müdürü Tamer Atabarut katıldı.

"Hem kendi hem de ülkelerinin geleceğini şekillendiriyorlar"

Törende bir konuşma yapan Limak Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir eğitim alanında yürüttükleri sosyal sorumluluk projeleri ile ilgili bilgi verirken Kosova toplumu için yaptıkları pozitif her katkının hem yaptıkları işe hem de uzun dönemli sürdürülebilirlik hedeflerine katkı yapacağını belirterek, “Havacılık Enstitüsü projemiz de bunun en somut sembolü. LimakASI’de genç Kosovalılara eğitim hizmeti sunmaktan ve kendi kariyerlerini oluşturmaları konusunda yardımcı olmaktan dolayı son derece mutluyuz. Kendi geleceklerini şekillendirdikleri gibi ülkelerinin de geleceğini şekillendiriyorlar” dedi

Üniversite ve özel sektör arasında ideal işbirliği

Üniversitelerle iş dünyası arasında gelişen işbirliklerini ve oluşturulan programı değerlendiren Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi Müdürü Prof. Dr. Tamer Atabarut, Limak ile farklı alanlarda hayata geçirdikleri projelerin üniversite-özel sektör işbirliğinin başarılı örnekleri olduğuna vurgu yaparak “Dört yıldır büyük bir başarıyla devam eden bu proje, havacılık sektörü için de büyük önem taşıyor. Hızla büyüyen havacılık sektörünün eğitimli insan ihtiyacını karşılamaya katkı sunduğumuz için oldukça mutluyuz” diye konuştu.

"Kosova genç nüfus için örnek oluşturduk"

Limak Yatırım Havalimanları Direktörü Haldun Fırat Köktürk ise yaptığı konuşmada, “Pek çok uluslararası ödüle layık görülen bu projeyi Kosova’dan sonra diğer havalimanlarımızda da hayata geçirme çalışmalarını yapıyoruz. Mezun olan öğrenciler Kosova’da genç nüfusa örnek olmanın yanında havalimanımız için de değerli bir insan kaynağı oluşturuyor” şeklinde konuştu.

"Programa yoğun ilgi var"

Priştine Üniversitesi Prof. Dr. Hysen Bytyqi törende yaptığı konuşmada, üniversitelerinin son sınıfında öğrencilerin kabul edildiği bu programa yoğun ilgi olduğunu vurguladı. Dört yıl boyunca eğitim alan 120 öğrenciden çoğunun başarılı bir şekilde iş hayatını sürdürdüğünü belirten Bytgi, yatırımcıların, iş insanlarının eğitime de yatırım yapmalarının çok önemli olduğunu belirterek Limak Holding’e teşekkür etti.

120 öğrenci eğitim almaya hak kazandı

Limak Havacılık Hizmetleri Enstitüsü’ne dört dönem boyunca çoğunluğu kız olmak üzere 1475 öğrenci başvurdu. Yapılan sınavların ardından 120 öğrenci eğitim almaya hak kazandı. Stajlarını tamamlayan 100 öğrenciden 65’i sektörde çalışmaya başladı.

Dördüncü dönemde başvuruda bulunan 476 öğrenci arasında 30 kişi Boğaziçi Üniversitesi tarafından yapılan iki sınav ve mülakat ardından altı aylık teorik ve pratik eğitim aldı.

Program ile öğrencilerin kazandığı Havalimanı İşletmeciliği sertifikaları sadece Kosova’da değil, Avrupa Birliği Havacılık Müktesebatına uyumlu 70’den fazla ülkedeki 100’den fazla havalimanında ve ilgili sektör kuruluşlarında geçerli olduğu belirtildi.

Ödül Şampiyonu Proje

Bu yıl dördüncü mezunların veren LimakASI uluslararası platformlarda da sosyal sorumululk projesi olarak büyük başarılara imza attı. IPRA, Hermes ve Stevie gibi kurumlardan pek çok prestijli ödül alan proje bu sayede yalnız bölgede değil tüm dünyada örnek projeler arasında gösteriliyor. (Fotoğraflı)