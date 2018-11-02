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Limak Holding'in dijital güvenliği Vodafone'a emanet

FİNANS HABERLERİ  | 02.11.2018 10:57 | Son Güncelleme

Limak Holding'in veri ağları, Vodafone tarafından yönetilerek iş sürekliliği garanti altına alınıyor

İSTANBUL (AA) - Vodafone, dijital iş ortağı olarak, Limak Holding'in dijital güvenlik hizmetlerini yönetiyor ve dijital varlıklarını koruyor.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, iş birliği kapsamında, bünyesindeki tüm şirketlerin veri ağlarının yönetimini Vodafone'a emanet eden Limak Holding, felaket yönetim merkezini de Vodafone'a taşıdı. Böylece Limak Holding'in merkezi sunucularında olası bir sıkıntı yaşanması durumunda herhangi bir veri kaybı ve kesinti yaşanmasının önüne geçiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, günümüzde en büyük tehdidin, veri güvenliği olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Vodafone'un küresel bilgi güvenliği araştırmasına göre, işletmelerin yüzde 83'ü, bilgi güvenliğinde kendine güvenmenin onları yarına hazırladığını düşünüyor. Nesnelerin interneti, bulut bilişim, büyük veri gibi yenilikçi teknolojilerle beraber dijital veriler, şirketler için çok daha değerli hale geldi. Türkiye'deki tüm işletmelerin dijital iş ortağı olarak sunduğumuz çözümler sayesinde uçtan uca tüm verilerin korunması, iletişim altyapısının güvenliği ve iş sürekliliğinin sağlanması için gerekli tüm çalışmaları yapıyoruz. İşletmelerin en değerli hazinesi olan veri ve sistemleri, uzman ekibimizce 7/24 gözetim altında tutuluyor. Bu kapsamda, Türkiye'nin önde gelen gruplarından Limak Holding'in de iletişim çözüm ortağı olarak bizi tercih etmesinden gurur duyuyoruz. Bu iş birliğimizle, Limak Holding, güvenlik ve iş sürekliliğini bir üst seviyeye taşımak için sunduğumuz entegre iletişim çözümlerinden faydalanacak. Vodafone olarak dijitalleşme yolculuğunda yönlendirdiğimiz her ölçekten işletmenin, kurumsal çözüm ve teknoloji ihtiyaçlarını tespit ederek daha etkin çalışmalarını sağlamaya devam edeceğiz."

Limak Holding CIO'su Ersun Gülbaş ise özellikle enerji gibi kritik öneme sahip alanlarda faaliyet gösteren şirketlerde altyapının her zaman ayakta olması gerektiğini vurguladı.

Gülbaş, "Enerji sektörü, güvenliğin en önemli olduğu sektörlerden biri. Çünkü enerji sektöründe sürdürülebilirlik şarttır ve olası bir kesintide, birçok sanayi kuruluşu, işletme ya da hane etkilenebilir. Burada alınacak önlemler, derin uzmanlık gerektiren bir konu haline geldi. Biz bu uzmanlığı Vodafone sayesinde kendi kurumumuza taşımış olduk. Vodafone çözümleri ile 7/24 uzman güvenlik ekipleri tarafından tüm teknoloji altyapımız izleniyor. Vodafone'un uzman güvenlik ekibi, herhangi bir sorun olduğunda anında müdahale ediyor. Daha da önemlisi, olası sızmalar için sürekli testler yapılıyor. Böylece sistemlerimizdeki olası açıkları da önceden görmüş oluyoruz. Bu konuda uzmanlaşmış bir ekipten destek almak, günümüzde bu saldırılara karşı koyabilmenin çaresi oldu. Biz de Vodafone'dan aldığımız dijital güvenlik desteği sayesinde artık operasyonlarımızda kendimizi daha güvenli hissediyoruz." ifadelerini kullandı.

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