FİNANS

Limak Holding'ten Makedonya'da 250 milyon avroluk yatırım

FİNANS HABERLERİ  | 27.09.2018 17:38 | Son Güncelleme

Limak Holding'ten Makedonya'da 250 milyon avroluk yatırım

Türk şirketi Limak Holding tarafından, Makedonya'nın başkenti Üsküp'te başlatılan 250 milyon avro değerindeki Limak Diamond Karma Kullanımlı Üstyapı Projesi'ne ilişkin tanıtım etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe, Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, Başbakan Yardımcısı Koço Angyuşev, Türk kökenli Devlet Bakanı Adnan Kahil, Üsküp Belediye Başkanı Petre Şilegov ve Limak Holding Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Bacaksız'ın yanı sıra birçok davetli katıldı.

Makedonya Başbakanı Zaev, burada yaptığı konuşmada, etkileyici olarak nitelendirdiği "Limak Diamond" projesinin tanıtımında bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, dünyaca ünlü bu şirketin diğer tüm potansiyel yatırımcıları Makedonya'ya gelmeleri yönünde teşvik edeceğini kaydetti.

Zaev, "Limak Holding'in, teknik kabiliyetleri, sosyal sorumluluğu, uzun yıllar olan deneyimi ve iş etiğini birleştiren bir kurum olarak bizdeki yabancı yatırımcılar portföyüne katılması, şüphesiz tüm potansiyel yatırımcıları, ülkemize daha hızlı gelmeleri yönünde teşvik edecek bir etken olacaktır." şeklinde konuştu.

Limak Holding Yönetim Kurulu Üyesi Bacaksız da Makedonya'da yaptıkları bu ilk projenin kendileri için ayrı bir öneme sahip olduğunu ifade ederek, Limak Holding'in küresel anlamda çalışma yürüttüğü alanda lider olduğunu vurguladı.

Bacaksız, "Bu tesis en yüksek sismolojik ve diğer uyumlu standartlarla inşa edilecek. Üsküp Müzesi de otantik bir şekilde bu tesis kapsamına dahil olacak." dedi.

Başbakan Yardımcısı Angyuşev ise böyle büyük bir çalışmaya duyduğu hayranlığı ifade ederek, "40 ayda tamamlanacak 250 milyon avro değerinde bir yatırım. Makedonya'nın Gayri Safi Yurtiçi Hasılası'na aylık 5 milyon avro etkisi olacağı tahmin ediliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, Üsküp Belediye Başkanı Şilegov, Üsküp'te ilk defa 6 şerit ve 800 metre uzunluğunda bir alt geçidin inşa edildiğini kaydederek, bu projeyi 'şaheser' olarak nitelendirdi.

Yaklaşık 325 bin metrekare brüt alana sahip karma kullanımlı projenin, alt geçit, geçit üzerinde AVM, 2 bin 800 araç kapasiteli katlı otopark, 142 odalı otel, ofis, 772 daire ve apartman, restoranlar ve spor salonu gibi alanlar içerdiği ifade edildi.

PARTNEREn büyük kalçaya sahip olmak için bıçak altına yatacak!En büyük kalçaya sahip olmak için bıçak altına yatacak!
Konda/Ağırdır: Hepimizin umudu sürdürmeye ihtiyacı varKonda/Ağırdır: Hepimizin umudu sürdürmeye ihtiyacı var
Türkonfed / Turan: Ülkemizin gerçek gündemi dijital dönüşüm olmalıTürkonfed / Turan: Ülkemizin gerçek gündemi dijital dönüşüm olmalı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Limak Diamond Limak Holding Makedonya Türk Şirketi Üsküp yatırım Zoran Zaev

En Çok Okunan Haberler

Kasırga geliyor! Türkiye tarihinde bir ilk olacak! Meteoroloji de açıkladı

Kasırga geliyor! Türkiye tarihinde bir ilk olacak! Meteoroloji de açıkladı

İlköğretimde yeni düzenleme! MEB açıkladı: Ücretsiz olacak, haftada 10 saati geçmeyecek

İlköğretimde yeni düzenleme! MEB açıkladı: Ücretsiz olacak, haftada 10 saati geçmeyecek

En düşük memur maaşı 3482 TL’ye yükselecek

En düşük memur maaşı 3482 TL’ye yükselecek

33 meslekte belge zorunluluğu uygulamaya girdi

33 meslekte belge zorunluluğu uygulamaya girdi

Yeni Havalimanı ihalesini kazanan firma belli oldu

Yeni Havalimanı ihalesini kazanan firma belli oldu

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyrek altında son durum

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyrek altında son durum

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

MBA ile yeni ufuklara yelken açın

MBA ile yeni ufuklara yelken açın

Otomobilde ilk tercih "Renault"

Otomobilde ilk tercih "Renault"

1000 kişinin çalıştığı seramik fabrikasında, üretim durduruldu

1000 kişinin çalıştığı seramik fabrikasında, üretim durduruldu

Köy köy dolaşıp fabrikaya işçi arıyorlar

Köy köy dolaşıp fabrikaya işçi arıyorlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Konda/Ağırdır: Hepimizin umudu sürdürmeye ihtiyacı var

Konda/Ağırdır: Hepimizin umudu sürdürmeye ihtiyacı var

Türkonfed / Turan: Ülkemizin gerçek gündemi dijital dönüşüm olmalı

Türkonfed / Turan: Ülkemizin gerçek gündemi dijital dönüşüm olmalı

Akbank’tan Türkiye ekonomisine 980 milyon dolar taze kaynak

Akbank’tan Türkiye ekonomisine 980 milyon dolar taze kaynak

Bitlis'te, Uluslararası Sosyo-Ekonomik Araştırmaları Kongresi

Bitlis'te, Uluslararası Sosyo-Ekonomik Araştırmaları Kongresi

BTSO Ekonomi Dergisi, dijital ortamda

BTSO Ekonomi Dergisi, dijital ortamda

Türk-İş: Açlık sınırı 1,893 liraya, yoksulluk sınırı 6,166 liraya çıktı

Türk-İş: Açlık sınırı 1,893 liraya, yoksulluk sınırı 6,166 liraya çıktı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.