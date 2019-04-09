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Limak, Kuveyt Havalimanı yeni terminal binası projesiyle dünyada bir ilke imza atacak

FİNANS HABERLERİ  | 09.04.2019 16:47 | Son Güncelleme

Kuveyt Uluslararası Havalimanı’nın yeni terminal binasının, yolcu terminalleri arasında dünyanın ilk LEED GOLD binası olması hedefleniyor - Dünyanın en yüksek çevre standartlarına sahip olacak Kuveyt Uluslararası Havalimanı'nda, bugüne kadar inşaat atıklarının yüzde 88’i geri dönüşüme gönderilerek yeniden ekonomiye kazandırıldı

İSTANBUL (AA) - Limak İnşaat tarafından inşa edilen Kuveyt Uluslararası Havalimanı’nın yeni terminal binasının, yolcu terminalleri arasında dünyanın ilk LEED GOLD binası olması hedefleniyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en önemli altyapı yatırım şirketlerinden Limak, havacılık sektöründeki yatırımlarına devam ediyor.

Kuveyt Uluslararası Havalimanı'nın yeni terminal binası ihalesini 2016 yılında kazanan Limak İnşaat, bir yandan projeyi teslim etmeye hazırlanırken, bir yandan da projenin dünyanın en yüksek çevre standartlarına sahip olması için yatırımlarına devam ediyor.

- Çatıdaki panellerle güneş enerjisi üretecek

Yolcu terminalleri arasında dünyanın ilk LEED GOLD binası olmayı hedefleyen proje, beton konstrüksiyonun termal özellikleri ile çatıda geniş bir alana monte edilen güneş enerjisi panellerini bir araya getirerek güneş enerjisi üretirken; proje inşaatında kullanılan ürünlerin tamamına yakını geri dönüşüme gönderildi.

Terminalde inşaat çalışmalarının başladığı Ağustos 2016’dan bu yana, projede kullanılan toplam 23 bin 897 ton materyalin yüzde 88'i, yani toplam 21 bin 111 ton materyal geri dönüşüme gönderilerek ekonomiye kazandırıldı.

- "İnsanların yeşil binaların temelindeki konsept ve vizyonu görmesini arzu ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Limak LEED Koordinatörü Orçun Özhelvacı, "Kuveyt’in sembol projelerinden birinin yüklenicisi olarak, LEED Gold sertifikasını alarak; inşaat sürecinin yaratabileceği zorluklar konusunda toplumu eğitmeyi ve sürdürülebilirlik anlayışının benimsenmesinin getireceği avantajları topluma anlatmayı hedefliyoruz. İnsanların sadece bu projeyi özel ve özgün yapan unsurları görmesini değil aynı zamanda yeşil binaların temelindeki konsept ve vizyonu görmesini arzu ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- 4 LEED projesi bulunuyor

Limak, şirketin çevre korumaya değer katma vizyonunun bir parçası olarak dünya genelinde dört LEED projesi yürütüyor.

Diğer LEED projeleri arasında İstanbul Havalimanı, Ankara’daki yüksek hızlı tren istasyonu ve Makedonya'nın Üsküp kentindeki karma gayrimenkul projesi yer alıyor.

- Türk müteahhitlerinin tek pakette kazandığı en büyük ihale

Kuveyt Havalimanı yeni terminal inşaatı, 4,5 milyar dolarlık ihale bedeliyle Türk müteahhitlerinin tek pakette kazandığı en büyük ihale olmuştu. Yeni Terminal Binası inşası (T2) ihalesi, 30 Mayıs 2016’da düzenlenen imza töreniyle ilan edilmiş; 28 Ağustos 2016’da Kuveyt Bayındırlık Bakanlığı (MPW) tarafından şantiye alanı Limak’a teslim edilmişti.

- Projenin yüzde 35’i tamamlandı

Açıklamada verilen bilgiye göre, projenin yüzde 35’i tamamlanırken; yeni terminalin faaliyete geçmesinden sonra havalimanının kapasitesinin yılda 25 milyon yolcuya ulaşması planlanıyor. Yeni Terminal binası yaklaşık 750 bin metrekarelik alanı ile yolcular için en üst düzeyde konfor sağlayacak.

İnşaat süresince ortalama 7 bin 500 kişiye istihdam sağlayacak, yüksek sezonda ise çalışan sayısı 10 bini geçecek projenin 2021’de tamamlanması planlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kuveyt Uluslararası Havalimanı Limak

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