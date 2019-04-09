Limak, Kuveyt Havalimanı yeni terminal binası projesiyle dünyada bir ilke imza atacak

İSTANBUL (AA) - Limak İnşaat tarafından inşa edilen Kuveyt Uluslararası Havalimanı’nın yeni terminal binasının, yolcu terminalleri arasında dünyanın ilk LEED GOLD binası olması hedefleniyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en önemli altyapı yatırım şirketlerinden Limak, havacılık sektöründeki yatırımlarına devam ediyor.

Kuveyt Uluslararası Havalimanı'nın yeni terminal binası ihalesini 2016 yılında kazanan Limak İnşaat, bir yandan projeyi teslim etmeye hazırlanırken, bir yandan da projenin dünyanın en yüksek çevre standartlarına sahip olması için yatırımlarına devam ediyor.

- Çatıdaki panellerle güneş enerjisi üretecek

Yolcu terminalleri arasında dünyanın ilk LEED GOLD binası olmayı hedefleyen proje, beton konstrüksiyonun termal özellikleri ile çatıda geniş bir alana monte edilen güneş enerjisi panellerini bir araya getirerek güneş enerjisi üretirken; proje inşaatında kullanılan ürünlerin tamamına yakını geri dönüşüme gönderildi.

Terminalde inşaat çalışmalarının başladığı Ağustos 2016’dan bu yana, projede kullanılan toplam 23 bin 897 ton materyalin yüzde 88'i, yani toplam 21 bin 111 ton materyal geri dönüşüme gönderilerek ekonomiye kazandırıldı.