İSTANBUL (AA) - Limak Vakfı tarafından kurulan Limak Filarmoni Orkestrası'nın "Murat Karahan’la Zeki Müren Şarkıları" albümü, sanatseverlerle buluşuyor.

Limak Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, Limak Vakfı tarafından 2017 yılında kurulan ve ilk projesinde sanat güneşi Zeki Müren ile özdeşleşen şarkıları dünyaca ünlü tenor Murat Karahan'ın eşşiz yorumu ile opera formunda filarmonik olarak yorumlayan Limak Filarmoni Orkestrası, şimdi bu çalışmasını bir albüm olarak müzikseverlerin beğenisine sundu.

Türkiye'nin yetiştirdiği en değerli şeflerden Rengim Gökmen yönetimindeki Limak Filarmoni Orkestrası, Yusuf Yalçın'ın aranjörlüğünde "Murat Karahan’la Zeki Müren Şarkıları" konser serisiyle bir yıl içinde Türkiye'nin dört bir yanında 20 bin sanatseverle buluştu.

"Şimdi Uzaklardasın", "Elbet Bir Gün Buluşacağız", "Veda Busesi", "Senede Bir Gün" gibi unutulmaz eserlerin yer aldığı albüm, dijital platformlarda ve müzik marketlerdeki yerini aldı.

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- "Zeki Müren, coğrafyamızın çok kültürlü yapısını en iyi yansıtan değerlerden"