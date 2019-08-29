FİNANS

Limak, Senegalli gençlere havacılığın kapılarını araladı

FİNANS HABERLERİ  | 29.08.2019 11:43 | Son Güncelleme

İlki Kosova’da oluşturulan “Limak Havalimanı Hizmetleri Enstitüsü” projesi, şimdi de Las Academie adıyla Senegal’de ilk mezunlarını verdi.

Limak, Senegalli gençlere havacılığın kapılarını araladı

İstanbul, 29 Ağustos (DHA)-İlki Kosova’da oluşturulan “Limak Havalimanı Hizmetleri Enstitüsü” projesi, şimdi de Las Academie adıyla Senegal’de ilk mezunlarını verdi. Uluslararası geçerliliği olan sertifikalarını alan gençler, havacılık sektöründe kariyerlerine başlama fırsatı yakaladı.

İnşaat ve müteahhitlik alanında farklı ülkelerde projelere imza atan Limak, eğitim alanında dünya genelinde sosyal projelerine de devam ediyor. Limak’ın havalimanı alanında eğitim sunmak ve sektöre genç yetenekler kazandırmak amacıyla kurduğu enstitünün ilk adresi Kosova olmuştu. LimakASI (Limak Airport Services Institute), Kosova'da faaliyetlerini sürdürürken, Limak Havalimanı Hizmetleri Enstitüsü ise bugüne kadar Kosova’da 150 öğrenciyi mezun etti. Limak’ın dünya genelindeki sosyal projelerinde en yeni durağı ise Senegal oldu. 2019’un Ocak ayında LAS Academie ile bu eğitim modelinin bir benzerini Senegal’e taşıyan şirket, bu bölgede de ilk mezunlarını verdi. Uluslararası geçerliliği olan sertifikalarını alan gençler, havacılık sektörü kariyerlerine başlama fırsatı yakaladı. Limak, 2019’un başında faaliyete geçen ve ilk mezunlarını veren LAS Academie’nin, Senegalli gençlere kariyerlerini şekillendirme fırsatı sağlayacağını, sektörün eğitimli işgücü ihtiyacını karşılaması adına projenin önemli bir katkı sağlayacağını duyurdu.

“Bu projeyi, sektörel görev görüyoruz”

Eğitim alanında, Türkiye’de olduğu gibi, faaliyette bulundukları diğer bölgelerde de farklı sosyal projelere imza atmaktan duydukları mutluluğu dile getiren Limak Yatırım Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Öztürk, “Havacılık Enstitüsü, bu alanda gerçekleştirdiğimiz önemli bir başarı. İlkini Kosova’da hayata geçirdiğimiz bu proje, IPRA, Hermes ve Stevie gibi birçok prestijli ödülün de sahibi oldu. Bu enstitü, artık sadece bölgede değil, tüm dünyada örnek projeler arasında gösteriliyor” dedi. Öztürk, proje ile ilgili şunları söyledi: “Şimdi işsizliğin büyük bir sorun olduğu Senegal’de gençlerin eğitimlerine katkı sağlayan, kendi kariyerlerini oluşturma fırsatı veren bir girişime öncülük etmekten dolayı mutluyuz. Rusya’dan Kosova’ya, İstanbul Havalimanı başta olmak üzere Türkiye’nin farklı şehirlerinden Senegal ve Kahire’ye, dünyanın önemli havalimanı inşaatı ve işletmeciliğini üstlenen bir şirket olarak, bu projeyi sektörel bir görev görüyoruz. Bu kapsamda Kosova’da başlattığımız ve şimdi Senegal’de devam ettirdiğimiz projemizi, diğer havalimanlarımızda da hayata geçirmek üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hedefimiz, bölgelerdeki genç nüfusa kariyerlerini çizme şansı tanırken, sektörümüze nitelikli iş gücü kazandırmak"

Sertifikalar, 100’ü aşkın havalimanında çalışma fırsatı sunuyor

Limak, proje ile Senegalli gençlerin donanımlarını artırarak, sektörde global kariyer fırsatı sunmayı amaçladıklarını açıkladı. LAS Academie için havalimanı lokasyonunda yer alan Thies Üniversitesi ile işbirliği yapan Limak’ın bu projedeki diğer paydaşları ise Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi ve ERNAM (l'Ecole Régionale de la Navigation Aérienne et du Management) oldu. Boğaziçi Üniversitesi’nin yaptığı iki aşamalı sınavdan sonra, Limak yöneticileriyle üniversite temsilcilerinin yer aldığı jüri tarafından seçilen 30 Senegalli genç, havaalanı ekipman planlamasından iletişim becerilerine, siber güvenlikten işletme ve ekonomiye kadar birçok eğitim aldı. Eğitim sonunda Pearson ve BTEC’den hem havalimanı işletmeciliği hem de liderlik programı sertifikalarını almaya hak kazanan gençler, sertifikalar ile 100’den fazla havalimanında çalışma fırsatı bulabilecek. Programı en yüksek başarıyla bitiren 2 öğrencinin Limak ve SUMMA İstanbul ofislerinde stajlarına başladığını açıklayan şirket, LAS Academie mezunlarının büyük bir kısmının da, Senegal’de ilgili kuruluşlarda stajlarına başladığını ve iş hayatına adım attıkları da duyuruldu. (Fotoğraflı)

Limak, Senegalli gençlere havacılığın kapılarını araladıLimak, Senegalli gençlere havacılığın kapılarını araladıLimak, Senegalli gençlere havacılığın kapılarını araladı

PARTNER Güzel ismin zor anları! Gözde çift böyle yakalandı Güzel ismin zor anları! Gözde çift böyle yakalandı
İndirim Festivali başladıİndirim Festivali başladı
SÖYLEŞİ - Koineks / Özer: Merkez bankaları kripto paraları mecburen kabul ettiSÖYLEŞİ - Koineks / Özer: Merkez bankaları kripto paraları mecburen kabul etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

Galatasaray'dan Falcao bombası

Galatasaray'dan Falcao bombası

Memur zammı belli oldu

Memur zammı belli oldu

10 rekor birden kırdı hükümet harekete geçti: 33 adımlık plan geliyor

10 rekor birden kırdı hükümet harekete geçti: 33 adımlık plan geliyor

Yürürlükte! 4 bin 996 sözleşmeli personel alacak

Yürürlükte! 4 bin 996 sözleşmeli personel alacak

Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

4 ayın en düşüğünde!

4 ayın en düşüğünde!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

İki günde aldığı hisselerle şirket ortağı oldu

İki günde aldığı hisselerle şirket ortağı oldu

Dolar almak mantıklı mı?

Dolar almak mantıklı mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İsdemir 100 milyon ton sıvı ham demir üretimine ulaştı

İsdemir 100 milyon ton sıvı ham demir üretimine ulaştı

İHBİR Başkanı Haluk Okutur: Ülke olarak akıllı tarıma geçmek zorundayız

İHBİR Başkanı Haluk Okutur: Ülke olarak akıllı tarıma geçmek zorundayız

SÖYLEŞİ - Orakçıoğlu: Gümrük birliğinin güncellenmesi son derece önemli

SÖYLEŞİ - Orakçıoğlu: Gümrük birliğinin güncellenmesi son derece önemli

İndirim Festivali başladı

İndirim Festivali başladı

SÖYLEŞİ - Koineks / Özer: Merkez bankaları kripto paraları mecburen kabul etti

SÖYLEŞİ - Koineks / Özer: Merkez bankaları kripto paraları mecburen kabul etti

EZZİB / Davut Er : Yüksek maliyetler ihracatı zora sokuyor

EZZİB / Davut Er : Yüksek maliyetler ihracatı zora sokuyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.