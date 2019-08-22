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Limak Yatırım, UNDP’nin Eşitlik Mührü Programı’nı başlatan ilk Türk şirketi oldu

FİNANS HABERLERİ  | 22.08.2019 12:02 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından küresel ölçekte yürütülen toplumsal cinsiyet eşitliği sertifika programı olan “UNDP Eşitlik Mührü - Özel Sektör için Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sertifika Programı”nın Türkiye pilot uygulaması Limak Yatırım bünyesinde başlatıldı.

Limak Yatırım, UNDP’nin Eşitlik Mührü Programı’nı başlatan ilk Türk şirketi oldu

İstanbul, 22 Ağustos-(DHA) - Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından küresel ölçekte yürütülen toplumsal cinsiyet eşitliği sertifika programı olan “UNDP Eşitlik Mührü - Özel Sektör için Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sertifika Programı”nın Türkiye pilot uygulaması Limak Yatırım bünyesinde başlatıldı.
Limak Yatırım, UNDP’nin teknik desteği ile yürütülen program kapsamında toplumsal cinsiyete duyarlı bir yaklaşımın geliştirilmesi, benimsenmesi ve buna dair küresel standartların kurumsal düzeyde hayata geçirilmesinin hedeflendiği duyuruldu.Birçok ülkede kamu ve özel sektör kuruluşlarına yönelik olarak yürütülen program, özellikle şirketlerin kendi bünyelerinde ve iş ilişkilerinde kadın-erkek fırsat eşitliği ve dengesini sürekli olarak izledikleri ve iyileştirici tedbirler aldıkları bir iç yönetim sisteminin kurulmasını öngörüyor.
“İş dünyasına örnek oluşturacak”
Konuyla Limak Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, iş dünyasına örnek oluşturacak değerli bir modelin gelişimine öncülük etmekten mutluluk duyduğunu belirterek, “Programın yönetimi için şirketin tüm departmanlarından kadın ve erkek çalışanların katılımıyla bir Eşitlik Komitesi oluşturduk ve ortak anlayış geliştirmeye yönelik kurum içi eğitimler, çalışan anketleri ve bireysel görüşmeler gerçekleştirdik. Çalışmalarımız sonucunda bir yıllık eylem planı oluşturarak şirketimizde uygulayacağız” dedi.
Kurumsal hayata kapsayıcı model
Limak Grubu kadınların mühendislik alanında daha fazla yer almalarını sağlamak adına, 2015 yılında Limak Vakfı, T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) ortaklığında Türkiye’nin Mühendis Kızları projesini de hayata geçirmişti.Proje kapsamında lise ve üniversite öğrencilerine yönelik yürütülen programların yanı sıra, kurumsal hayatta kapsayıcı bir model ortaya koyma hedefi ile UNDP Eşitlik Mührü Programı uygulaması da başlatıldı.
“Başka şirketler de takip edecek”
Türkiye’de ilk kez Limak Yatırım’da hayata geçirilen program ile edinilen deneyimlerin, UNDP Eşitlik Mührü Programı’nın ulusal öncelikler çerçevesinde şekillenmesi ve yaygın şekilde uygulanmasına katkı sunması hedefleniyor.Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Mukim Temsilcisi Claudio Tomasi, “Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye’nin özel sektörle çalışırken dikkat ettiği temel noktalardan biri de toplumsal cinsiyet eşitliğidir” dedi ve ekledi: “ UNDP Eşitlik Mührü Programı toplumsal cinsiyet ana akımlaştırma çalışmaları yoluyla toplumsal cinsiyete duyarlı örgütsel yapı için uzun vadeli dönüşümsel değişime katkıda bulunmaktadır. Limak Yatırım'ın, insan kaynakları yönetim sistemlerini daha adil ve toplumsal cinsiyete duyarlı hale getirmek için başka şirketlerin de hızla takip edeceği UNDP Eşitlik Mührü Programı’nı uygulamaya başlayan öncü bir şirket olduğunu ikrar etmekten memnuniyet duyuyoruz.” (Fotoğraflı)

Limak Yatırım, UNDP’nin Eşitlik Mührü Programı’nı başlatan ilk Türk şirketi oldu

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