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Limak'a Afrika ülkesinden en iyi sanayi yatırımı ödülü

FİNANS HABERLERİ  | 05.09.2018 15:27 | Son Güncelleme

Limak Cimentos S.A., Doğu Afrika’nın en önemli giriş kapısı olan Mozambik’in en büyük fuarı Uluslararası Ticaret Fuarı (FACIM ) tarafından “2014-2017 Yılları Arasında Yapılan En İyi Sanayi Yatırımı” ödülüne layık görüldü.

Limak'a Afrika ülkesinden en iyi sanayi yatırımı ödülü

Gökhan Artan / İstanbul, 5 Eylül (DHA) - Limak Cimentos S.A., Doğu Afrika’nın en önemli giriş kapısı olan Mozambik’in en büyük fuarı Uluslararası Ticaret Fuarı (FACIM ) tarafından “2014-2017 Yılları Arasında Yapılan En İyi Sanayi Yatırımı” ödülüne layık görüldü.
Her yıl 2 binden fazla yabancı ile 700 yerli firmanın katıldığı Mozambik’in en büyük fuarı olan Ticaret Fuarı fuarı sona erdi. 80 bin ziyaretçinin katıldığı fuarın açılışında düzenlenen ödül töreninde Limak Cimentos S.A. “2014-2017 Yılları Arasında Yapılan En İyi Sanayi Yatırımı” ödülünün sahibi oldu. Ödülü, Fabrika Direktörü Seyit Orhan Baydar teslim aldı.
27 Ağustos - 2 Eylül 2018 tarihleri arasında gerçekleşen FACIM’in açılış törenine Mozambik Başbakanı Carlos Agostinho do Rosario, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ragendra de Souza, Tarım Bakanı Higino Francisco Marrule, T.C. Maputo Büyükelçisi Zeynep Kızıltan ve Ticaret Müşaviri Mustafa Yılmaz, CPI (APIEX-Yatırım Ajansı) Genel Direktörü Laurenço Sambo, Maputo Bölge Valisi Raimundo Maico Diomba, katıldı.
Ödüller ülkede ihracat, enerji, sanayi, yatırım, tarım, balıkçılık ve turizm gibi alanlarda faaliyet gösteren kurumlara veriliyor. Yapılan ihracat, üretim ve yatırım gibi kriterlere bakılarak alanlarında en iyi şirketler değerlendirilerek ödüle layık görülüyor.
Mozambik’in başkenti liman şehri olan Maputo'da yer alan Limak Cimentos S.A. yılda 700 bin ton üretim kapasitesine sahip olmasıyla dikkat çekiyor.
Fabrika; limanlar bölgesine yakın stratejik lokasyonu ile Mozambik-Türkiye arasındaki ticaretin gelişimine katkı sağladığı ve kurulan tam donanımlı Ar&Ge laboratuvarı ile bölgenin inşaat endüstrisinin gelişimine destek olduğu belirtildi.
Toplam 50 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen fabrika, bugüne kadar bir Türk şirketi tarafından Mozambik’e yapılan en büyük yatırım olma özelliğine sahip olduğu kaydedildi.

Limak'a Afrika ülkesinden en iyi sanayi yatırımı ödülü

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