Limak'tan İGA hisselerine yönelik açıklama

İSTANBUL (AA) - Limak Şirketler Grubu tarafından, medyada çıkan haberlere ilişkin, "İstanbul Havalimanı'nın yapımını ve işletmesini üstlenen İGA Havalimanları İşletmeleri AŞ'deki hisselerimizi satmak yönünde bugüne kadar hiçbir şirket ile bir temas veya görüşmemiz olmamıştır." açıklaması yapıldı.
Limak Şirketler Grubu'nca yapılan açıklamada, bugün medyada çıkan bazı haberlerde "Türk Hava Yolları'nın (THY), önceki gün hizmete giren İstanbul Havalimanı'nda Limak'a ait olan yüzde 20 hisseyi satın almak üzere görüştüğü, ancak taraflardan bir açıklama gelmediği" yönünde bir bilgi yer aldığı belirtildi.
Söz konusu haberin yazılmadan önce şirkete veya şirket adına yetkili hiç kimseye konuyla ilgili bir soru yöneltilmediği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına belirtmek isteriz ki İstanbul Havalimanı'nın yapımını ve işletmesini üstlenen İGA Havalimanları İşletmeleri AŞ'deki hisselerimizi satmak yönünde bugüne kadar hiçbir şirket ile bir temas veya görüşmemiz olmamıştır. Limak olarak Türkiye açısından çok stratejik olduğuna inandığımız böyle önemli bir projede yer almaktan dolayı son derece memnun olduğumuzu ve gurur duyduğumuzu da özellikle vurgulamak isteriz. Kamuoyunun dedikoduya dayalı bu tür spekülatif haberlere itibar etmemesini özellikle istirham ederiz."
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