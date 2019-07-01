"Liman kapasitemiz yıllık 120 milyon tona çıkacak"

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Mehmet Ali Şahin, "Türkiye'de 20 civarında limanımız var. Bunların kapasitesi yıllık 54 milyon ton. Filyos ile Çandarlı ve Mersin de devreye girdiğinde yıllık kapasitemiz 120 milyon tona çıkacak." dedi.

Şahin, Karabük Polisevi Salonunda düzenlenen ekonomi konulu toplantıda yaptığı konuşmada, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde yapımı devam eden Filyos Limanı hakkında bilgiler verdi.

Projenin gerçekleşmesinin ardından Türkiye'nin en büyük limanı olacağını belirten Şahin, "Yıllık 25 milyon ton kapasiteli büyük bir liman olacak. Çandarlı Limanı da devam ediyor, o da yıllık 20 milyon ton kapasiteli olacak. Mersin Limanı devam ediyor. Türkiye'de 20 civarında limanımız var. Bunların kapasitesi yıllık 54 milyon ton. Filyos ile Çandarlı ve Mersin'de devreye girdiğinde yıllık kapasitemiz 120 milyon tona çıkacak. Türkiye'nin 2023 hedeflerini tutturabilmek için buna ihtiyacı var. Uluslararası ticaretin yüzde 90'ının deniz yoluyla yapıldığını düşünecek olursak, bu limanlar hayati önem taşımaktadır." diye konuştu.