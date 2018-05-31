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Liman Tek Pencere Sistemi hayata geçiyor

FİNANS HABERLERİ  | 31.05.2018 15:10 | Son Güncelleme

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı koordinesinde geliştirilen Liman Tek Pencere Sistemi, yarın Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile birlikte Tekirdağ Asyaport Limanı'nda pilot olarak uygulanmaya başlanacak

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı koordinesinde geliştirilen Liman Tek Pencere Sistemi, yarın Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile birlikte Tekirdağ Asyaport Limanı'nda pilot olarak uygulamaya alınacak.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye limanlarının dünyanın en gelişmiş limanları arasında yer alabilmesi hedefi doğrultusunda, işlemlerin sadeleştirilerek elektronik ortamda takip edilebilmesine yönelik bakanlıkça çalışmalar yürütülüyor.

Bu kapsamda yer alan Liman Tek Pencere Sistemi'nin hayata geçirilmesiyle mevcut uygulamalardan kaynaklı olumsuzlukların önüne geçilmesi, liman işlemlerinin daha hızlı, sade ve güvenli şekilde yürütülerek yasal ticaretin kolaylaştırılması ve ülke ekonomisinin gelişimine katkı sağlanması hedefleniyor.

Söz konusu sistemle Gümrük ve Ticaret, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme, İçişleri, Sağlık, Çevre ve Şehircilik bakanlıkları tarafından istenen 16 kağıt belge ile liman başkanlığınca talep edilen 15 sertifika ve 406 veri elektronik ortamda sunulabilecek.

Acentelerce, geminin liman sahasındaki işlemleriyle ilgili bilgi ve belgelerin tekraren sunulması nedeniyle oluşan bürokratik kırtasiyeciliğin önüne geçilmesinin planlandığı sistem sayesinde, geminin limana varışından ve çıkışından önce acenteler tarafından yapılan bildirimlerin tek bir veri tabanından girilebilmesi, kamu kurumlarının işlemlerinin sonuçlarının bu sistemden takip edilmesi, kağıt ortamda işlem yapılması nedeniyle oluşabilecek suistimallerin önüne geçilmesi, sağlıklı istatistik üretilmesi ve tüm limanlarda işlemlerin standart ve etkin bir şekilde uygulanması amaçlanıyor.

Öte yandan, sistemle girdi maliyetlerinde azalma sağlanması, elektronik belgelerin kullanımının aktif hale gelmesi, üretim sürecinde kullanılacak girdinin ekonomiye kazandırılması suretiyle yatırım ortamının iyileştirilmesi, eşyanın gelişinden teslimine kadar geçen sürenin kısaltılması, denizyolunda en etkin entegrasyon modelinin kurulması,önceden alınan bu bilgilerle kurumlar tarafından daha koordineli ve etkin risk analizi yapılabilmesi planlanıyor.

Açıklamaya göre, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı koordinesinde geliştirilen Liman Tek Pencere Sistemi, yarın Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile Tekirdağ Asyaport Limanı'nda pilot olarak uygulamaya alınacak.

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Anahtar Kelimeler:
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Liman Tek Pencere Sistemi pilot uygulama

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