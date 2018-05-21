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Liman Tek Pencere Sistemi Protokolü imza töreni

FİNANS HABERLERİ  | 21.05.2018 13:43 | Son Güncelleme

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci: - "Limanlarımız için bu sistem Türkiye'nin 2023 hedeflerini yakalaması açısından önemli" - "Tek pencere sistemi, bütün ilgili bakanlık ve kuruluşlarımızın aynı veri tabanı üzerinden işlem yapmasını, işlemlerin hızlandırılmasını sağlayacak"

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Liman Tek Pencere Sistemi'nin Türkiye'nin 2023 hedeflerini yakalaması açısından önemli olduğunu belirterek, "Bu sistem, bütün ilgili bakanlık ve kuruluşlarımızın aynı veri tabanı üzerinden işlem yapmasını, işlemlerin hızlandırılmasını sağlayacak." dedi.

Tüfenkci, limanlara gelen gemilere ait bildirimlerin tek bir sistem üzerinden elektronik yapılmasına imkan sağlayacak "Liman Tek Pencere Sistemi Protokolü"ne, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile imza attı.

Protokol imza töreninde konuşan Tüfenkci, söz konusu sistemin bakanlığın hedeflerine hizmet ettiğini söyledi.

Türkiye'nin 2023 hedeflerini yakalaması açısından sistemin önemine değinen Tüfenkci, bakanlık olarak ticaretin daha kolay ve güvenli yapılmasını sağlayacak, hızını ve hacmini artıracak birçok proje yürüttüklerini ifade etti.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile işlerin hızlandırılması, ihracatın artırılması ve ticaretin kolaylaştırılması noktasında birçok başarıya birlikte imza attıklarını aktaran Tüfenkci, AK Parti hükümetleri döneminde Türkiye'nin 3,5 kat büyüme kaydettiğine dikkati çekti. Tüfenkci, "Bu yeterli değil. Türkiye daha da büyüsün, insanlarımızın refah düzeyi daha da artsın, milli gelirimiz 10 bin dolardan 20 bin dolarlara çıksın istiyoruz. Bunun gerçekleşebilmesi için de hükümet olarak üzerimize düşen neyse onu bugün gerçekleştiriyoruz. Bürokratik işlemleri, kağıtları azaltıyoruz. İhracatçılarımızın kapı kapı dolaşmasının önüne geçmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Limanlarımız rekabete açık hale geldi"

Tüfenkci, ithalat ve ihracatın önemli kısmının deniz yoluyla gerçekleştirildiğine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Son dönemlerde AK Parti hükümetleriyle limanlarımız çok gelişti, rekabete açık hale geldi ve uluslararası rekabette öne çıkmaya başladı. Bu tip uygulamalarla da bu rekabeti bir adım daha öne taşımak istiyoruz. Ticaret hacminin yüksek olduğu gelişmiş dünya limanlarında işlemler elektronik ortamda yürütülmekte. Taraflar arasındaki bilgi alışverişleri elektronik ortamda yapılmakta. Türkiye'de bazı işlemler elektronik ortama aktarıldı ancak bu sistem tek bir noktadan başvurarak, bütün ilgili bakanlık ve kuruluşlarımızın aynı veri tabanı üzerinden işlem yapmasını, işlemlerin hızlandırılmasını sağlayacak."

Konteyner takip sistemini de kısa süre önce uygulamaya geçirdiklerini anımsatan Tüfenkci, bu sistemle özellikle limanlardaki konteynerlerin takibi noktasında ciddi bir adım atıldığını aktardı.

Tüfenkci, Türkiye'nin muasır medeniyetler seviyesine ulaşması için daha çok çaba sarfetmek gerektiğini belirterek, "Birlik ve beraberlik içinde, Türkiye'nin içinde bulunduğu konumu da dikkate alarak, daha fazla çalışmalıyız ve daha çok üretmeliyiz. İnsanların işlerini kolaylaştırmalıyız ve istihdamın üretme potansiyelini ortaya çıkarmalıyız. İnşallah bu sistemlerin hayata geçmesiyle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu 500 milyar dolarlık ihracat hedefini de en kısa zamanda hep birlikte yakalayacağız." ifadelerini kullandı.

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Bülent Tüfenkci Liman Tek Pencere Sistemi

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