Liman Tek Pencere Sistemi Protokolü imza töreni

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Liman Tek Pencere Sistemi'nin Türkiye'nin 2023 hedeflerini yakalaması açısından önemli olduğunu belirterek, "Bu sistem, bütün ilgili bakanlık ve kuruluşlarımızın aynı veri tabanı üzerinden işlem yapmasını, işlemlerin hızlandırılmasını sağlayacak." dedi.

Tüfenkci, limanlara gelen gemilere ait bildirimlerin tek bir sistem üzerinden elektronik yapılmasına imkan sağlayacak "Liman Tek Pencere Sistemi Protokolü"ne, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile imza attı.

Protokol imza töreninde konuşan Tüfenkci, söz konusu sistemin bakanlığın hedeflerine hizmet ettiğini söyledi.

Türkiye'nin 2023 hedeflerini yakalaması açısından sistemin önemine değinen Tüfenkci, bakanlık olarak ticaretin daha kolay ve güvenli yapılmasını sağlayacak, hızını ve hacmini artıracak birçok proje yürüttüklerini ifade etti.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile işlerin hızlandırılması, ihracatın artırılması ve ticaretin kolaylaştırılması noktasında birçok başarıya birlikte imza attıklarını aktaran Tüfenkci, AK Parti hükümetleri döneminde Türkiye'nin 3,5 kat büyüme kaydettiğine dikkati çekti. Tüfenkci, "Bu yeterli değil. Türkiye daha da büyüsün, insanlarımızın refah düzeyi daha da artsın, milli gelirimiz 10 bin dolardan 20 bin dolarlara çıksın istiyoruz. Bunun gerçekleşebilmesi için de hükümet olarak üzerimize düşen neyse onu bugün gerçekleştiriyoruz. Bürokratik işlemleri, kağıtları azaltıyoruz. İhracatçılarımızın kapı kapı dolaşmasının önüne geçmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.