"Liman Tek Pencere Sistemi" Tekirdağ'da hayata geçirildi

TEKİRDAĞ (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanlığı koordinesinde geliştirilen "Liman Tek Pencere Sistemi", Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile birlikte Tekirdağ Asyaport Limanı'nda pilot olarak uygulanmaya başlandı. Mevcut uygulamalardan kaynaklı olumsuzlukların önüne geçilmesi, liman işlemlerinin daha hızlı, sade ve güvenli şekilde yürütülerek yasal ticaretin kolaylaştırılması ve ülke ekonomisinin gelişimine katkı sağlanmasının hedeflendiği Liman Tek Pencere Sistemi'nin tanıtım toplantısı Asyaport Limanı'nda yapıldı. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürü Hacı Hasan Murat Özsoy, toplantıda yaptığı konuşmada, Bakanlık olarak Türkiye limanlarının dünyanın en gelişmiş limanları arasında yer alabilmesi hedefi doğrultusunda çalışmalar yaptıklarını söyledi. Özsoy, amaçlarının Türkiye'nin ticaretin en kolay ve en güvenli yapıldığı ülke olmasını sağlamak olduğunu ifade ederek, "Bu hedef doğrultusunda yasal ticareti kolaylaştırarak, ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla pek çok proje yürütüyoruz. Gelişen teknoloji ve buna bağlı olarak büyüyen ticaretin şartlarını bu değişim ve gelişimlere göre yeniliyoruz. Ticaretin daha kolay yapılması için yeni enstrümanlar geliştiriyoruz. Ülkemiz limanlarının dünyanın en gelişmiş limanları arasında yer alması doğrultusunda Bakanlığımızda öncelikle limanlarda yapılan gümrük işlerinin sadeleştirilerek elektronik ortamlarda takip edilmesine yönelik çalışma başlanıldı." diye konuştu.

- "Her şeyin tek bir sistem üzerinden yapılması sağlanacak" Bakanlık tarafından limanlarda işlem yapan tüm kurumların işlemlerinin tek bir sistem üzerinden yapılması çalışmaları yürütüldüğünü belirten Özsoy, "Bu sistemler Konteyner Liman Takip Sistemi ve Liman Tek Pencere Sistemidir. Liman Tek Pencere Sistemi ile geminin limana varışından ve limandan çıkışından önce acenteler tarafından sunulan belge ve bilgiler, tek bir veri tabanına elektronik imza ile girilecek. Farklı kurumlar ve liman işletmelerinin ihtiyaç duyduğu bilgiler, bu veri tabanında alınabilecek. Her şeyin tek bir sistem üzerinden yapılması sağlanacak." ifadelerini kullandı. - "5 ayrı kuruma bildirimler tek bir pencereden yapılacak" Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürü Durmuş Ünüvar da Türkiye'nin son 15 yıllık süreçte gelişim adına büyük mesafeler katettiğini ve dünyanın en hızlı büyüyen ülkeleri arasında yer aldığını dile getirdi. Ünüvar, Liman Tek Pencere Sistemi'nin 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nda tüm limanlarda yürürlüğe gireceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ekonomide yakalanan bu istikrar, denizcilik sektöründe de kendini gösterdi ve denizciliğin birçok alanında önemli atılımlar yapıldı. Türk sahipli filomuzda adet bazında 2003-2018 yılları arasında yaklaşık yüzde 66 bir artış gerçekleşmiş. Limanlarımızda elleçlenen yük miktarı 2003 yılında 190 milyon ton yük, 2017 yılı sonunda 471 milyon ton olarak gerçekleşti. Deniz yoluyla gerçekleştirilen dış ticaret taşımalarında 2003 yılında 149 milyon ton iken 2017 yılı sonunda 347 milyon tona ulaştı. Pilot olarak uygulamamız bugün burada başlıyor. Limanlarımıza gelen gemilerin kalkışından varışına kadar verdikleri beyanlar var. 5 ayrı kuruma bildirimlerde bulunuluyor. Şu anda bu 5 ayrı kuruma bildirimler tek bir pencereden yapılacak. Bu sistem üzerinden kurumların istedikleri verileri toplamasıyla gerçekleşecek. Bu yerli ve milli olarak gerçekleştirilmiş bir proje." - "Yerli ve milli olması da ayrı bir önem arz ediyor" Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan ise böyle önemli bir projenin Türkiye'nin en önemli limanlarından olan Asyaport'ta başlamasından dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, "5 bakanlığın yürüttüğü Liman Tek Pencere Sistemi'nin ilimizde olması gurur verici. Bundan sonra da ilimizin lojistik anlamdaki vizyonunu daha da geliştirecek olan limanlarımızın gelişimi ülke ekonomisine de katkı sağlayacak. Bu sistem işin kolaylaştırılması, maliyetin düşürülmesi ve güvenli bir çalışmanın yürütülmesi açısından önemli bir proje. Yerli ve milli olması da ayrı bir önem arz ediyor." değerlendirmesinde bulundu.