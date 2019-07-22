Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Güleç, inşaatı devam eden Filyos Limanı ile ilgili, "Yarım asırlık hayalimiz olan limanın en büyük kullanıcısı biz olacağız." dedi.

Güleç, gazetecilere yaptığı açıklamada, tamamlandığında Türkiye'nin en büyük limanları arasında yer alacak Filyos'un kendileri için olmazsa olmaz bir konumda bulunduğunu söyledi.

Dünya şirketleriyle rekabet edebilmeleri için denize açık kapılarının mutlaka olması gerektiğini belirten Güleç, "Bizim gibi fabrikaların denize bir kapısı var. Bizim de rekabet edebilmemiz için bu limana ihtiyacımız var. Limanımızın olmaması bize yılda 80 milyon dolar civarında ek yük getirmektedir. Bu nedenle bizim olmazsa olmazımız liman." diye konuştu.

Yarım asırdır hayal ettikleri limanın temelinin 2016 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla atıldığını ve bunun kendilerini çok mutlu ettiğini anlatan Güleç, şöyle devam etti:

"Çalışmalar hızla devam ediyor. Önümüzdeki yıl hizmete alınacak. KARDEMİR olarak bu limanı yarım asırdır bekliyoruz ve bugüne kadar çok mücadeleler verdik. Yarım asırlık hayalimiz olan limanın en büyük kullanıcısı biz olacağız. Getireceğimiz ham maddeler ve ihraç edeceğimiz ürünler ile ilimizdeki diğer sanayicilerin ham madde ve ihracatları da eklendiğinde Karabük'ün limanı kullanma oranı 10 milyon tonun üzerinde olacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."