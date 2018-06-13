Limanlarda bekleme süresi 168 saate çıkarıldı

Limanlardaki gemi ve deniz araçlarının 48 saate kadar olan demirleme süresi 168 saate çıkarıldı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Limanlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, liman idari sahasını aşarak sefer yapacak ticaret gemisi ve deniz araçları, liman başkanlığınca düzenlenen ve geminin/deniz aracının adı, cinsi, bayrağı, IMO numarası, çağrı işareti, tonaj bilgileriyle kaptanın adı, gittiği ülke/liman ve bunun gibi bilgileri içeren ve şekli idare tarafından belirlenen "Liman Çıkış Belgesi" ile kıyı tesisinden çıkış yapacak.

Liman idari sahasında çalışan yerel trafik kapsamındaki gemilerle liman başkanlığınca uygun görülen diğer gemi ve deniz araçları haricindeki tüm gemi ve deniz araçları trafik ayırım düzenine uyarak seyir yapacak.

Teknik nedenlerle seyir emniyeti açısından trafik ayırım düzenini terk etmek zorundaki gemiler, ilgili Gemi Trafik Hizmetleri Merkezine veya liman başkanlığına bilgi verecek.