FİNANS

Limanlarda tek pencere için pilot uygulama başlıyor

FİNANS HABERLERİ  | 30.05.2018 11:10 | Son Güncelleme

Tek Pencere Sistemi için 1 Haziran'dan itibaren Tekirdağ, Mersin ve Aliağa bölgelerinde pilot uygulama başlatılacak - Sistem, sahada ortaya çıkabilecek eksikliklerin giderilmesinin ardından 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nda ülke çapında hizmete sunulacak

ARİFE YILDIZ ÜNAL - Limanlardaki işlemlerle ilgili verilerin bakanlıklar tarafından ortak kullanılabilmesine olanak sağlayan "Liman Tek Pencere Sistemi" için pilot uygulama, Tekirdağ, Mersin ve Aliağa bölgelerinde 1 Haziran'da başlatılacak.

AA muhabirinin, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından aldığı bilgiye göre, limanlarda hayata geçirilecek uygulama, gemilere ait bildirimlerin tek bir sistem üzerinden elektronik ortamda yapılmasına imkan sağlayacak.

Deniz ticaretinin kolaylaştırılması ve bürokrasinin azaltılması amaçlanan sistem kapsamında, limanlardaki işlemlere ilişkin tek pencereden girilecek verileri, bakanlıklar ortak kullanabilecek.

Liman Tek Pencere Sistemi için pilot uygulama, Tekirdağ, Mersin ve Aliağa bölgelerinde 1 Haziran'da başlayacak.

Sisteme, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığının yanı sıra Çevre ve Şehircilik, Sağlık ve İçişleri bakanlıkları da ilerleyen zamanda entegre edilecek.

Bir aylık periyotta sahada ortaya çıkacak eksikliklerin giderilmesinin ardından sistem, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nda ülke çapında hizmete sunulacak.

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Liman Tek Pencere Sistemi, Uluslararası Denizcilik Örgütü tarafından Deniz Ticaretinin Kolaylaştırılması Konvansiyonu ile belirlenen standartlarda ve Avrupa Birliğince uygulanan direktiflerle uyumlu olacak.

Liman Tek Pencere Sistemi ile Türk limanlarına gelen gemilere ait tüm bildirimler, tek bir sistem üzerinden elektronik olarak yapılacak.

Kurumlarca ihtiyaç duyulan bilgilerin bu sistem üzerinden alınmasıyla işlemler kolaylaşacak, etkin bir denetim mekanizması ve şeffaflık sağlanacak. Bu sayede sektörün maliyetlerinin azaltılması ve uluslararası rekabet gücünün artırılması mümkün hale gelecek.

PARTNERUygunsuz videoları çalındı! Sonrasında başına gelenler ise...Uygunsuz videoları çalındı! Sonrasında başına gelenler ise...
Pegasus Havayolları‘nın Amman uçuşları başlıyorPegasus Havayolları‘nın Amman uçuşları başlıyor
Tütünden vazgeçtiler, çilekle yüzleri güldüTütünden vazgeçtiler, çilekle yüzleri güldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Liman Tek Pencere Sistemi pilot uygulama

En Çok Okunan Haberler

Seçimler iptal mi olacak? Abdulkadir Selvi yazdı: 'İktidar seçimleri iptal ettirecek' söylentisi

Seçimler iptal mi olacak? Abdulkadir Selvi yazdı: 'İktidar seçimleri iptal ettirecek' söylentisi

Fethullah Gülen ABD'den kaç kere istendi? Ortaya çıktı

Fethullah Gülen ABD'den kaç kere istendi? Ortaya çıktı

Uber'den Türkiye açıklaması

Uber'den Türkiye açıklaması

Araç sahipleri dikkat! Değer parası nasıl alabilirsiniz?

Araç sahipleri dikkat! Değer parası nasıl alabilirsiniz?

2018'in en güvenilir otomobili belli oldu

2018'in en güvenilir otomobili belli oldu

Dolar ne kadar oldu? 30 Mayıs 2018 dolar kuru

Dolar ne kadar oldu? 30 Mayıs 2018 dolar kuru

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Beyaz ette büyük kriz! 20 günlük tavuk kaldı

Beyaz ette büyük kriz! 20 günlük tavuk kaldı

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi: 2 bin 500 kişi atanacak…

Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi: 2 bin 500 kişi atanacak…

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Pegasus Havayolları‘nın Amman uçuşları başlıyor

Pegasus Havayolları‘nın Amman uçuşları başlıyor

Tütünden vazgeçtiler, çilekle yüzleri güldü

Tütünden vazgeçtiler, çilekle yüzleri güldü

Rüzgâr enerjisi sektörüne 'insan gücü' yetiştirecekler

Rüzgâr enerjisi sektörüne 'insan gücü' yetiştirecekler

Kuru kayısıda ilk lisanslı depo için imzalar atıldı

Kuru kayısıda ilk lisanslı depo için imzalar atıldı

Antalya turizminde 28 Mayıs rekoru

Antalya turizminde 28 Mayıs rekoru

Prof. Dr. Adem Şahin TSE Başkanı seçildi

Prof. Dr. Adem Şahin TSE Başkanı seçildi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.