Limanlarda tek pencere için pilot uygulama başlıyor

ARİFE YILDIZ ÜNAL - Limanlardaki işlemlerle ilgili verilerin bakanlıklar tarafından ortak kullanılabilmesine olanak sağlayan "Liman Tek Pencere Sistemi" için pilot uygulama, Tekirdağ, Mersin ve Aliağa bölgelerinde 1 Haziran'da başlatılacak.
AA muhabirinin, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından aldığı bilgiye göre, limanlarda hayata geçirilecek uygulama, gemilere ait bildirimlerin tek bir sistem üzerinden elektronik ortamda yapılmasına imkan sağlayacak.
Deniz ticaretinin kolaylaştırılması ve bürokrasinin azaltılması amaçlanan sistem kapsamında, limanlardaki işlemlere ilişkin tek pencereden girilecek verileri, bakanlıklar ortak kullanabilecek.
Liman Tek Pencere Sistemi için pilot uygulama, Tekirdağ, Mersin ve Aliağa bölgelerinde 1 Haziran'da başlayacak.
Sisteme, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığının yanı sıra Çevre ve Şehircilik, Sağlık ve İçişleri bakanlıkları da ilerleyen zamanda entegre edilecek.
Bir aylık periyotta sahada ortaya çıkacak eksikliklerin giderilmesinin ardından sistem, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nda ülke çapında hizmete sunulacak.
Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Liman Tek Pencere Sistemi, Uluslararası Denizcilik Örgütü tarafından Deniz Ticaretinin Kolaylaştırılması Konvansiyonu ile belirlenen standartlarda ve Avrupa Birliğince uygulanan direktiflerle uyumlu olacak.
Liman Tek Pencere Sistemi ile Türk limanlarına gelen gemilere ait tüm bildirimler, tek bir sistem üzerinden elektronik olarak yapılacak.
Kurumlarca ihtiyaç duyulan bilgilerin bu sistem üzerinden alınmasıyla işlemler kolaylaşacak, etkin bir denetim mekanizması ve şeffaflık sağlanacak. Bu sayede sektörün maliyetlerinin azaltılması ve uluslararası rekabet gücünün artırılması mümkün hale gelecek.
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