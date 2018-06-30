Limanlarda tek pencere sistemi yarın başlıyor

ARİFE YILDIZ ÜNAL - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, limanlardaki işlemlerle ilgili verilerin bakanlıklar tarafından ortak kullanılabilmesine olanak sağlayan "Liman Tek Pencere Sistemi"nin yarın itibarıyla ülke çapında hizmete sunulacağını söyledi.

Bakan Arslan, AA muhabirine, limanlarda hayata geçirilecek uygulamanın, gemilere ait bildirimlerin tek bir sistem üzerinden elektronik ortamda yapılmasına imkan sağlayacağını belirtti.

Sistem kapsamında deniz ticaretinin kolaylaştırılmasının ve bürokrasinin azaltılmasının amaçlandığını anlatan Arslan, bu sayede limanlardaki işlemlere ilişkin tek pencereden girilecek verilerin, bakanlıklarca ortak kullanabileceğini ifade etti. Arslan, yaptıkları çalışmalarla Tekirdağ, Mersin ve Aliağa bölgelerinde 1 Haziran'da pilot uygulaması başlayan Liman Tek Pencere Sistemi'nde ortaya çıkan aksaklıkların da giderildiğini bildirdi.

Sisteme, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığının yanı sıra Çevre ve Şehircilik, Sağlık ve İçişleri bakanlıklarının da ilerleyen zamanlarda entegre edileceğini kaydeden Arslan, "Limanlardaki işlemlerle ilgili verilerin bakanlıklar tarafından ortak kullanılabilmesine olanak sağlayan Liman Tek Pencere Sistemi, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nda ülke çapında hizmete sunulacak" dedi.