FİNANS

Limon fiyatları 2,5 TL'ye kadar düşecek

FİNANS HABERLERİ  | 04.09.2018 09:40 | Son Güncelleme

ADANA'da Seyhan Ziraat Odası Başkanı Cahit İncefikir, erkenci tür limonun kilosunun bazı kentlerde 10 TL gibi fahiş fiyatla satıldığını hatırlatarak, diğer türlerin önümüzdeki günlerde hasadına başlanmasıyla kilo fiyatlarının marketlerde 2,5- 3,5 TL'ye kadar düşeceğini açıkladı.

Limon fiyatları 2,5 TL'ye kadar düşecek

Nuri PİR/ADANA, (DHA) - ADANA'da Seyhan Ziraat Odası Başkanı Cahit İncefikir, erkenci tür limonun kilosunun bazı kentlerde 10 TL gibi fahiş fiyatla satıldığını hatırlatarak, diğer türlerin önümüzdeki günlerde hasadına başlanmasıyla kilo fiyatlarının marketlerde 2,5- 3,5 TL'ye kadar düşeceğini açıkladı.
Türkiye'nin yıllık ortalama 4 milyon tonu bulan narenciye üretiminin yüzde 25'ini karşılayan Adana’da, erkenci türlerden mayer cinsi limonun ardından early cinsi limonun hasadına başlandı.
Oda başkanı Cahit İncefikir, İstanbul başta olmak üzere bazı kentlerde limonun kilosunun 10 liradan satıldığına dikkat çekerek, "Bu ürünler çok erken kesilen ürünler ve bu rakam da çok gerçekçi olmayan bir rakam. İç piyasada limon gerileyecek. Önümüzdeki günlerde enterdonat cinsi limonların hasadı başlayacak" dedi.
REKOLTE ARTMAYA BAŞLADI
Hasatlarla birlikte rekoltenin artmasının yanı sıra ihracatın ardından ıskartaya ayrılan limonların iç piyasaya sürülmesiyle de sebze meyve hali ve marketlere yoğun limon girişi olacağını açıklayan İncefikir, "Önümüzdeki 1 hafta, 10 gün içerisinde tüketici limonu marketlerden 2,5- 3,5 TL'ye kadar uygun alacak. Arz ve kesimler artmaya başladı. Önümüzdeki günlerde rakamları göreceksiniz" diye konuştu.

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Limon fiyatları 2,5 TL'ye kadar düşecekLimon fiyatları 2,5 TL'ye kadar düşecekLimon fiyatları 2,5 TL'ye kadar düşecek

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