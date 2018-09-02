FİNANS

Limon hasadında yük kadınlarda

FİNANS HABERLERİ  | 02.09.2018 11:06 | Son Güncelleme

Limon üretiminde Türkiye'de ilk sırada yer alan narenciye kenti Mersin'de, erkenci cins mayer limonun hasadına başlanırken, ürünler kalitesine göre kilogramı 1,5 ila 2,5 liradan alıcı buluyor - Hasadın başlamasıyla ev ekonomisine katkı sağlamak isteyen kadın işçiler, sabahın ilk ışıklarıyla bahçelerin yolunu tutuyor - İşçilerden Elif Alim: - "Hava çok sıcak. Bu sıcaklarda çalışmak hiç kolay değil. Zor ama bu işi yapmaya mecburuz"

MERSİN (AA) - SEZGİN PANCAR - Türkiye'nin limon üretiminde ilk sırada yer alan Mersin'de, erkenci cins olan mayer limonların hasadına başlanırken, hasat yükünü kadınlar çekiyor.

Narenciyenin en önemli gelir kaynaklarından birini oluşturduğu Mersin'in Erdemli ilçesinde, eylül ayına girilmesiyle pazarların en çok aranan tatlarından limonun hasadına başlandı.

Toplanan mayer limonlar kalitesine göre kilogramı 1,5 ila 2,5 liradan satılıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen yıl 614 bin ton limon üretimiyle bu alanda Türkiye'de ilk sırada yer alan kentte, üretimden paketleme ve sevkiyat sürecine kadar geniş bir alanda çok sayıda kişi iş imkanı buluyor.

İşçilerin çoğunluğunu oluşturan kadınlar da hasadın başlamasıyla birlikte evlerini geçindirmek için sabahın ilk ışıklarıyla bahçelerin yollarını tutuyor.

Erken saatlerde bahçelere gelen kadınlar yere yakın limonların toplanmasının ardından metrelerce yükseklikteki dallardakilere de merdiven yardımıyla ulaşıyor.

Özenle saplarını kestikleri olgunlaşmış limonları küfelere dolduran kadınlar, ürünlerin üzerilerindeki lekeleri de tek tek temizliyor.

Kadınlar, hava sıcaklığının 35 dereceyi bulduğu bahçelerde yorgunluklarını, ağaçların arasına kurdukları sofralarda atarken, akşama kadar döktükleri alın terinin karşılığı olan 65-70 lirayla evlerinin yolunu tutuyor.

- "Zor ama bu işi yapmaya mecburuz"

İşçilerden 38 yaşındaki 4 çocuk annesi Elif Alim, AA muhabirine, sabahın erken saatlerinde kalkıp, çocuklarına kahvaltı hazırladıktan sonra para kazanmak için bahçelere gittiğini söyledi.

Yaklaşık 15 yıldan beri narenciye bahçelerinde çalıştığını belirten Alim, "Kazandığım parayla çocuklara harçlık verip, evin ihtiyaçlarını gideriyorum. Limonu yetiştirmesi de toplaması da zor. Hava çok sıcak. Bu sıcaklarda çalışmak hiç kolay değil. Bir de çok erken kalkıyoruz. Bir de küçük çocuklar var, onları evde bırakıyoruz. Zor ama bu işi yapmaya mecburuz. Evi geçindirmek için başka yolumuz, gelirimiz yok." dedi.

İşçilerden 3 çocuk annesi 32 yaşındaki Hamide Alim de limon toplamanın zorluğuna dikkati çekerek, "Dikenler var. Bileğimiz hep çiziliyor. Ağaçların eteklerini topladıktan sonra tepelerini topluyoruz. Küçük kızım da benimle beraber. Onu da bakacak kimse olmayınca mecbur getiriyorum. Burada iş bitince bir de evde işimiz var. Evde ev işi bizi bekliyor, çocuklar okula gidiyor. Yemek yapmamız gerekiyor. "diye konuştu.

Biri engelli 5 çocuğunun bakımına katkı için çalıştığını anlatan 38 yaşındaki Emine Acar da "Geçim zor. Kirada oturuyoruz. Kolay değil, olsaydı hiçbirimiz buralara gelmezdik. Kimisi meyve tutuyor, kimisi küfe taşıyor, kimisi merdivencilik yapıyor. Her küfede 20 kilogramdan fazla limon taşınıyor. İş zor, kolay değil. Kazandığımız paranın ancak geçimimize katkısı oluyor. Hem kira parasını veriyoruz hem de çocukları okutuyoruz. Yevmiyeden başka gelirimiz yok." ifadesini kullandı.

- "Limon sezonu güzel başladı"

Narenciye üreticisi Ali Erkoç ise limonun dalındaki iyi fiyatı nedeniyle sezona mutlu başladıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Limon sezonu güzel başladı. Fiyatlar iyi. Bizde kilogramı 1,5 liradan 2 liraya kadar gidiyor. Mayer limonun bitmesinin ardından enterdonat, Aydın ve dikenli limonlarının kesimini yapacağız. Limonları sarartma tesislerine gönderiyoruz. Daha sonra iç piyasaya dağılıyor."

Limon üretiminin, toplamasından dağıtımına kadar büyük emek ve maliyet istediğini vurgulayan Erkoç, çoğunlukla kadın işçilerle çalıştıklarını anlattı.

Kadınların evlerini geçindirmek için narenciye toplama işini tercih ettiğini kaydeden Erkoç, "Erkekler genelde inşaatlara gidiyor. Evde boş olan hanımları da arkadaşlarıyla, komşularıyla birlikte buralara gelip çalışıyorlar. Hepsi çalışkanlar. Güzel bir aile ortamında çalışıyoruz ama toplamak çok zor. 35-40 derece sıcaklıkta toplamak daha fazla sıkıntı." dedi.

PARTNERUkraynalı kadınla evlenince... İnternet sitesi kurup...Ukraynalı kadınla evlenince... İnternet sitesi kurup...
9 ilin peynirleri Bitlis'teki fuarda sergileniyor9 ilin peynirleri Bitlis'teki fuarda sergileniyor
Halkbank’tan döviz kuru açıklamasıHalkbank’tan döviz kuru açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hasat limon mersin Mevsimlik emekler

En Çok Okunan Haberler

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da MEB Bakanı Ziya Selçuk hakkında flaş açıklama

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da MEB Bakanı Ziya Selçuk hakkında flaş açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırgızistan'da dolar açıklaması: Yavaş yavaş son vermek gerekiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırgızistan'da dolar açıklaması: Yavaş yavaş son vermek gerekiyor

İlber Ortaylı uyardı: Açlık kapıda

İlber Ortaylı uyardı: Açlık kapıda

Ticaret Bakanlığı'ndan 81 ilde spekülatif fiyat artışı denetimi

Ticaret Bakanlığı'ndan 81 ilde spekülatif fiyat artışı denetimi

3. Havalimanı ulaşım hatları ve ücretleri belli oldu

3. Havalimanı ulaşım hatları ve ücretleri belli oldu

Halkbank'tan yeni dolar kuru açıklaması

Halkbank'tan yeni dolar kuru açıklaması

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

İş dünyasından Bakan Albayrak'a teşekkür

İş dünyasından Bakan Albayrak'a teşekkür

BDDK'tan bayram öncesi kur ataklarına karşı bir önlem daha

BDDK'tan bayram öncesi kur ataklarına karşı bir önlem daha

Bayram tatiline rastlayan emekli ödemeleri erkene alındı

Bayram tatiline rastlayan emekli ödemeleri erkene alındı

Katar, Türkiye'ye 15 milyar dolar yatırım yapacak

Katar, Türkiye'ye 15 milyar dolar yatırım yapacak

Edirne'de tekstil fabrikası, enerjisini güneşten üretecek

Edirne'de tekstil fabrikası, enerjisini güneşten üretecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Manisa'da pamuk hasadı başladı

Manisa'da pamuk hasadı başladı

9 ilin peynirleri Bitlis'teki fuarda sergileniyor

9 ilin peynirleri Bitlis'teki fuarda sergileniyor

Halkbank’tan döviz kuru açıklaması

Halkbank’tan döviz kuru açıklaması

Antalya turizminde ağustos rekoru

Antalya turizminde ağustos rekoru

BTSO Başkanı Burkay: Gıda sektörü ihracatta çıtayı yükseltti

BTSO Başkanı Burkay: Gıda sektörü ihracatta çıtayı yükseltti

Ticaret Bakanlığı'ndan 81 ilde eş zamanlı denetim

Ticaret Bakanlığı'ndan 81 ilde eş zamanlı denetim

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.