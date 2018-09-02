Limon hasadında yük kadınlarda

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen yıl 614 bin ton limon üretimiyle bu alanda Türkiye'de ilk sırada yer alan kentte, üretimden paketleme ve sevkiyat sürecine kadar geniş bir alanda çok sayıda kişi iş imkanı buluyor.

Kadınlar, hava sıcaklığının 35 dereceyi bulduğu bahçelerde yorgunluklarını, ağaçların arasına kurdukları sofralarda atarken, akşama kadar döktükleri alın terinin karşılığı olan 65-70 lirayla evlerinin yolunu tutuyor.

- "Zor ama bu işi yapmaya mecburuz"

İşçilerden 38 yaşındaki 4 çocuk annesi Elif Alim, AA muhabirine, sabahın erken saatlerinde kalkıp, çocuklarına kahvaltı hazırladıktan sonra para kazanmak için bahçelere gittiğini söyledi.

Yaklaşık 15 yıldan beri narenciye bahçelerinde çalıştığını belirten Alim, "Kazandığım parayla çocuklara harçlık verip, evin ihtiyaçlarını gideriyorum. Limonu yetiştirmesi de toplaması da zor. Hava çok sıcak. Bu sıcaklarda çalışmak hiç kolay değil. Bir de çok erken kalkıyoruz. Bir de küçük çocuklar var, onları evde bırakıyoruz. Zor ama bu işi yapmaya mecburuz. Evi geçindirmek için başka yolumuz, gelirimiz yok." dedi.

İşçilerden 3 çocuk annesi 32 yaşındaki Hamide Alim de limon toplamanın zorluğuna dikkati çekerek, "Dikenler var. Bileğimiz hep çiziliyor. Ağaçların eteklerini topladıktan sonra tepelerini topluyoruz. Küçük kızım da benimle beraber. Onu da bakacak kimse olmayınca mecbur getiriyorum. Burada iş bitince bir de evde işimiz var. Evde ev işi bizi bekliyor, çocuklar okula gidiyor. Yemek yapmamız gerekiyor. "diye konuştu.