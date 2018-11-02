Limon üreticisi dertli

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), (DHA)- MERSİN'in Erdemli ilçesinde limon piyasasının kurulmaması ve alıcı bulunmaması nedeni ile çiftçiler hasat ettikleri limonu kasalara doldurarak dinlenmeye alıyor. Turunçgil Üreticileri Birliği Başkanı Ahmet Dursun Şahin, "Limonda ihracat Eylül ayı itibarıyla durdu. Gerekli önlemler alınmazsa ihracatta büyük sıkıntılar yaşarız" dedi.

Turunçgil Üreticileri Birliği Başkanı Ahmet Dursun Şahin, Erdemli ilçesinde limon hasadı yapan üreticileri ziyaret etti. Üreticilerin karşılaştığı sorunları dinleyen Şahin, çiftçilerin limon piyasasının olmaması ve alıcı çıkmaması nedeni ile zor günler geçirdiğini söyledi. Şahin, "Türkiye'nin limon deposu olarak bilinen Mersin'in Erdemli ilçesinde limon hasadı devam ediyor. Mersin'de yılda yaklaşık olarak 650 bin ton limon üretimi yapılıyor. Limonun son günlerdeki hali hiç iç açıcı değil. Talep zayıflığı yaşanıyor. İhracatçılara sorduğumuzda, 'Dışardan talep yok' diyor. Dövizin yükselmesine rağmen dışardan talep gelmediği için piyasa da kurulamıyor. Şu anda Mersin'de limonda büyük bir sıkıntı var. Havaların sıcak olması nedeniyle de limon değer kaybediyor" diye konuştu.

'İHRACAT DURDU'

Limon üretiminde girdi maliyetlerinin yükseldiğine dikkat çeken Birlik Başkanı Şahin, şunları söyledi:

"Dolar yükseldi, ilaç fiyatları iki katına çıktı. Dolar düştü ama ilaçlarda beklenen indirim yapılmadı. Üreticilerimiz limona ilaç verecek parayı bulamaz oldu. Limonda ihracat Eylül ayı itibarıyla durdu. İlaç fiyatları arttığı için üreticilerimizin bir bölümü bahçelerine kükürt veriyor. Üretici her yerden kaybediyor. Bu yıl Erdemli'de domates üreticileri sevindi. Bizler de onlar kadar sevindik ama Erdemli'nin en büyük geçim kaynağı olan limonda büyük bir durgunluk yaşıyoruz. Gerekli önlemler alınmaz ve limonda kalitemiz düşerse ihracatta büyük sıkıntılar yaşarız."

'LİMONLAR DİNLENMEYE ALINIYOR'

Üretici Ramazan Besici de satılmayan limonları dinlenmeye aldıklarını belirterek, "Girdi maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle gübre ve ilaç alamadığımız için bahçelerimizi kükürtle ilaçlıyoruz. Şu an limon satılmıyor, bizler de dinlenmeye alıyoruz. Limonlarımızı depoluyoruz. Maliyetler çok yükseldi ama limon fiyatı da belirsizliğini koruyor" diye konuştu.

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