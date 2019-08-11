Limonda erken hasat uyarısı

Adana Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu ve Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, Adana'da hasat edilen en erkenci narenciye çeşidinin mayer limon olduğunu belirtti.

Piyasaya giren limon yüksek fiyattan satılırken, tüketici henüz tam sululuk oranına ulaşmadığı için limondan verim alamıyor. Üreticiler ise hasat öncesi piyasaya sürülen mayer limonun kalitesinin düşük olmasının hasat mevsimini bekleyen üreticiyi zora soktuğunu savunuyor.

Bu durumu fırsat bilen kimi üreticiler ise yüksek fiyatından faydalanmak için henüz tam sulanmadan mayer türü limonların hasadını yapıp piyasaya sunuyor.

Narenciyenin en erken hasat edilen ürünü olan mayer limonu, bu özelliğiyle genellikle 15 Ağustos'tan itibaren piyasaya girerek tezgahlardaki limon fiyatlarının düşmesini sağlıyor.

Mayer limonda geçen yıl havalar sıcak geçince ürünün erken olgunlaştığını, turunçgil kesim ve ihraç tarihlerini belirleme komisyonu tarafından 15 Ağustos'tan sonra kesim yapılmasının istendiğini anlatan Doğan, bu yıl da aynı dönemlerde kesim için izin verilmesini beklediklerini kaydetti.

Buna rağmen bazı üreticilerin yatak limonunun yüksek seyreden fiyatından faydalanmak için erken kesim yaptığını ifade eden Doğan, "Limonun erken kesilmesi yanlış. Erken kesilen ürün pazara gidiyor ama içinde su yok. Tüketici bunu aldığında limonu sıktığında su çıkmadığı için bir daha limonu almamakta." dedi.

Doğan, tarımsal ürünlerde ekim planı ne kadar önemli ise hasat planının da o kadar önemli olduğuna dikkati çekti.

- "Ham karpuz timleri gibi önlem alınmalı"

Yörenin önemli diğer ürünlerinden karpuzda da erken hasat sorunu yaşadıklarını aktaran Doğan, şunları söyledi:

"Karpuz da erken kesildiğinde ham oluyor, alan vatandaş bir daha almıyor, böylece tüketim düşüyordu. Limonda da aynı şey yaşanıyor. Limonda da böyle ekipler oluşturulursa, sebze halinde, pazarda önlem alınırsa ben inanıyorum ki limon da erken kesilmeyecektir. Erken kesimin de bir yaptırımı olmalıdır. Üreticimiz, ürün büyük olsa da tam olarak sulanmadan limonu hasat etmemeli. Limonu zamanından önce hasat edip vatandaşımızı aldatmasınlar. Çünkü vatandaşımız verdiği paranın hakkını tabii ki ister. Tüm halkımızın gönül rahatlığıyla aldığı limonu tüketebilmesini istiyoruz."