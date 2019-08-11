FİNANS

Limonda erken hasat uyarısı

FİNANS HABERLERİ  | 11.08.2019 11:21 | Son Güncelleme

Piyasadaki yüksek fiyattan faydalanmak isteyen bazı üreticilerin sezonun ilk narenciye ürünü olan mayer türü limonu tam sulanmadan kesip piyasaya sürmesi üretici ve tüketiciyi olumsuz etkiliyor - Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan: - "Limonun erken kesilmesi yanlış. Erken kesilen ürün pazara gidiyor ama içinde su yok. Tüketici bunu aldığında limonu sıktığında su çıkmadığı için bir daha limonu almamakta"

ÖMER FANSA - Çukurova'da sezonun ilk hasat edilen narenciye ürünü mayer türü limonun tam sulanmadan erken hasat edilmesi üretici ve tüketiciyi olumsuz etkiliyor.

Narenciyenin en erken hasat edilen ürünü olan mayer limonu, bu özelliğiyle genellikle 15 Ağustos'tan itibaren piyasaya girerek tezgahlardaki limon fiyatlarının düşmesini sağlıyor.

Geçen sezondan kalan yatak limonun azalması nedeniyle yükselen fiyatlar, mayer limonun tezgahta yerini almasıyla düşüşe geçiyor.

Bu durumu fırsat bilen kimi üreticiler ise yüksek fiyatından faydalanmak için henüz tam sulanmadan mayer türü limonların hasadını yapıp piyasaya sunuyor.

Piyasaya giren limon yüksek fiyattan satılırken, tüketici henüz tam sululuk oranına ulaşmadığı için limondan verim alamıyor. Üreticiler ise hasat öncesi piyasaya sürülen mayer limonun kalitesinin düşük olmasının hasat mevsimini bekleyen üreticiyi zora soktuğunu savunuyor.

Adana Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu ve Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, Adana'da hasat edilen en erkenci narenciye çeşidinin mayer limon olduğunu belirtti.

Mayer limonda geçen yıl havalar sıcak geçince ürünün erken olgunlaştığını, turunçgil kesim ve ihraç tarihlerini belirleme komisyonu tarafından 15 Ağustos'tan sonra kesim yapılmasının istendiğini anlatan Doğan, bu yıl da aynı dönemlerde kesim için izin verilmesini beklediklerini kaydetti.

Buna rağmen bazı üreticilerin yatak limonunun yüksek seyreden fiyatından faydalanmak için erken kesim yaptığını ifade eden Doğan, "Limonun erken kesilmesi yanlış. Erken kesilen ürün pazara gidiyor ama içinde su yok. Tüketici bunu aldığında limonu sıktığında su çıkmadığı için bir daha limonu almamakta." dedi.

Doğan, tarımsal ürünlerde ekim planı ne kadar önemli ise hasat planının da o kadar önemli olduğuna dikkati çekti.

- "Ham karpuz timleri gibi önlem alınmalı"

Yörenin önemli diğer ürünlerinden karpuzda da erken hasat sorunu yaşadıklarını aktaran Doğan, şunları söyledi:

"Karpuz da erken kesildiğinde ham oluyor, alan vatandaş bir daha almıyor, böylece tüketim düşüyordu. Limonda da aynı şey yaşanıyor. Limonda da böyle ekipler oluşturulursa, sebze halinde, pazarda önlem alınırsa ben inanıyorum ki limon da erken kesilmeyecektir. Erken kesimin de bir yaptırımı olmalıdır. Üreticimiz, ürün büyük olsa da tam olarak sulanmadan limonu hasat etmemeli. Limonu zamanından önce hasat edip vatandaşımızı aldatmasınlar. Çünkü vatandaşımız verdiği paranın hakkını tabii ki ister. Tüm halkımızın gönül rahatlığıyla aldığı limonu tüketebilmesini istiyoruz."

- "Erken kesim rant sağlıyor"

Üretici Ercan Çeliker de normalde bu ayın ortalarında kesilen limonun bu sene hava şartları nedeniyle tam sulanması için ay sonuna doğru hasat edilmesi gerektiğini belirtti.

Çeliker, "Mayer limon 15 Ağustos'tan önce kesilmez, içinde su yok. Komisyon kararını bekliyoruz. Herkesin komisyon kararını beklemesini rica ediyoruz. En az 15 Ağustos'tan önce kesilen limon hilelidir, halk kandırılmış olur." dedi.

Üretici Nihat Serindağ da şunları söyledi:

"Erken kesimi kesinlikle benimsemiyorum çünkü daha olgunlaşmamış. Olgunlaşması için ayın yarısı geçmesi lazım. Tüketicilerin gönül rahatlığıyla limonu kullanabilmesi için ay ortasından sonra kesime müsade verilmesi talep ediyorum. Bu bir rant. Bunu erken kesip piyasaya sunup amaçları para kazanmak. Olgunlaşmamış meyveyi tüketiciye sunup para kazanmak, kısa vadeli bir kar ama bunun hem tüketiciye hem üreticiye zararı var."

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Anahtar Kelimeler:
Adana Mayer limon narenciye

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