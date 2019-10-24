FİNANS

Limonda fire azalacak, katma değer artacak

FİNANS HABERLERİ  | 24.10.2019 16:27 | Son Güncelleme

MERSİN'de limon üretiminden tüketime kadar geçen zamanda ortaya çıkan fireyi en aza indirip, katma değeri artırmak için proje geliştirildi.

Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)- MERSİN'de limon üretiminden tüketime kadar geçen zamanda ortaya çıkan fireyi en aza indirip, katma değeri artırmak için proje geliştirildi.
Mersin Üniversitesi (MEÜ) öncülüğünde, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'ne bağlı Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü ile Mersin Ticaret Borsası ortaklığında, Mersin ve Adana'da limonun tedarik ve değer zinciri analizi gerçekleştirilecek.
Proje kapsamında, Çukurova’da üretim, paketleme, depolama ve ihracat süreçlerinde, tedarik ve değer zinciri incelenip, bölgesel kalkınmaya katkı sağlanması hedefleniyor.
Ayrıca üretimden tüketime kadar gerçekleşen süreçteki kayıpların oranları belirlenerek, kayıpların azaltılmasına yönelik alınacak tedbirler ortaya konulacak.
Böylece var olan potansiyel ve sonradan ortaya çıkabilecek potansiyeller konusunda stratejiler belirlenecek.
HEM ÜRETİCİ HEM TÜKETİCİ KAZANACAK
Projeye ilişkin düzenlenen toplantıda Mersin Üniversitesi (MEÜ) İktisadi ve İdari Biilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Değirmen, proje ile Çukurova Bölgesi için büyük öneme sahip olan limonun üretim aşamasından tüketim aşamasına kadar geçen zamanda ortaya çıkan fire oranlarını en aza indirmeyi hedeflediklerini söyledi. Sektördeki temel aktörleri belirleyerek, üretici ve tüketicinin refahı için çalışma yürüteceklerini kaydeden Prof. Dr. Değirmen, “Enflasyon hesaplamasında limonun payının yüksek olduğu söyleniyor. Eğer biz proje ile fire oranlarını düşürebilirsek burada hem üreticiye hem tüketiciye katkı sağlayacağız. Projede bir çalıştay, iki toplantı ve üreticiler ile anket yapacağız. Üretim, paketleme, depolama ve ihracat aşamalarında marketlerle birincil verileri toplamaya çalışacağız. 30 adet depo, 55 ihracat firması var. Buralarla ilgili anketler yapacağız. Bu anketleri topladıktan sonra swot ve shor analizleri var. Ortaya çıkan bu analizleri değerlendirip, alternatif iş modelleri oluşturacağız. Projemizin bünyesinde Mersin Üniversitesi (MEÜ), Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü ve Mersin Ticaret Borsası var. Proje bütçesi yaklaşık 110 bin lira civarında. 2 yıl sürecek olan projede olumlu sonuçlar almayı umut ediyoruz” dedi.

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