FİNANS

Lincoln Electric Türkiye’den endüstriyel kaynak uygulama makinesi

FİNANS HABERLERİ  | 13.09.2019 14:43 | Son Güncelleme

Lincoln Electric Türkiye, kullanıcı dostu arayüzü ve torçtan kontrol edilen yenilikçi uzaktan kumanda sistemiyle AC/DC TIG, örtülü elektrod, Palslı TIG, HF-TIG ve Lift-TIG kaynağı işlemlerinde mükemmel sonuçlar veren ideal bir kaynak makinesi sunuyor.

Lincoln Electric Türkiye’den endüstriyel kaynak uygulama makinesi

İstanbul, 13 Eylül (DHA) - Lincoln Electric Türkiye, kullanıcı dostu arayüzü ve torçtan kontrol edilen yenilikçi uzaktan kumanda sistemiyle AC/DC TIG, örtülü elektrod, Palslı TIG, HF-TIG ve Lift-TIG kaynağı işlemlerinde mükemmel sonuçlar veren ideal bir kaynak makinesi sunuyor.
Lincoln Electric Türkiye'den yapılan açıklamada, "Tek fazlı kaynak makinesi Aspect® 200;, havacılık, motor sporları, otomotiv, tersaneler, genel fabrika uygulamaları, bakım-onarım gibi kritik alanlarda yapılan kaynak uygulamalarında kaynak profesyonellerinin muhteşem sonuçlar almasını sağlıyor" denildi ve şu bilgiler verildi:
"Aluminyum, çelik, paslanmaz ve özel çelik malzemelerin kaynak işlemlerini de destekleyen Aspect® 200 gelişmiş invertör teknolojisi ile elektrik tasarrufu sağlarken 100 metreye kadar uzanan giriş kablo uzunluğuna sahip olması ve jeneratör uyumluğuyla dikkat çekiyor. Yüksek frekanslı (HF) tutuşma özelliğine sahip makine sabit ve hızlı arkta başarılı bir performans sağlarken minimum 2A kaynak akımı elde edilmesine de olanak sağlıyor. Makinenin parlak dijital ekranı; Kullanımı kolay ayar düğmeleri sunarken TIG torcundan kontrol olanağı da sağlıyor. COOL ARC® 24 su soğutma ünitesine de sahip olan kaynak makinesi bu sayede kolayca su soğutmalı bir sisteme çevrilebiliyor."
Buna göre, Lincoln Electric Türkiye tek fazlı kaynak makinesi Aspect 200 ile kaynak profesyonellerine AC/DC TIG, örtülü elektrod, darbeli (Palslı) TIG, HF-TIG ve Lft-TIG kaynağı işlemlerinde muhteşem deneyimler sunuyor:
"Proses endüstrisi, havacılık, motor sporları, otomotiv, tersaneler, genel fabrika uygulamaları, bakım-onarım gibi kritik alanlarda yapılan kaynak uygulamalarında tercih edilen ürün aluminyum, çelik, paslanmaz ve özel çelik malzemelerin kaynak işlemlerini de destekliyor. Enerji tasarrufu sağlayan iki moda sahip olan Aspect 200 kaynak yapılmayan 10 dakika sonunda Yeşil Mod’a geçiyor ve bekleme konumuna alınabiliyor. Bu mod ile makine daha temiz kalıyor ve enerji tüketimini düşürüyor. Enerji tasarrufu modu kaynak yapılmayan 30 dakikalık süre sonunda makine derin düşük güç moduna geçiyor. Böylece tüm göstergeler duruyor ve enerji tüketimi düşürülüyor."
Açıklamada, "Yüksek frekansıyla (HF) kusursuz ark tutuşturma, kararlı ve hızlı ark, mn. 2A kaynak akımı deneyimi sunuyor. Dört dalga formu, pals, dengeleme ve ofset ayarına sahip makine; gelişmiş AC/DC TIG özelliklerini barındırıyor. Kaynak profesyonellerinin muhteşem sonuçlar almasını sağlıyor. Makinenin parlak dijital ekranı; Kullanımı kolay ayar düğmeleri sunarken TIG torcundan kontrol olanağı da sağlıyor. COOL ARC® 24 su soğutma ünitesine de sahip olan kaynak makinesi bu sayede kolayca su soğutmalı bir sisteme çevrilebiliyor. Küçültülmüş PCB ile ağır şartlar (True HD) için dizayn edilen makine en zorlu şartlarda kaynak yapılmasına imkan sağlıyor" denildi. (Fotoğraflı)

PARTNER Kredi kartını çaldığı anne-babasını öldürtmek için kiralık katil tutmuş! Kredi kartını çaldığı anne-babasını öldürtmek için kiralık katil tutmuş!
Türk Eximbank kredi faiz oranlarını indirdiTürk Eximbank kredi faiz oranlarını indirdi
3 bin KOBİ'ye 'İşimi yönetebiliyorum' eğitimi (2)3 bin KOBİ'ye 'İşimi yönetebiliyorum' eğitimi (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

TEM'deki kazanın görüntüleri ortaya çıktı

TEM'deki kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Otizmli doktorun hikayesini anlatan Mucize Doktor, sosyal medyayı salladı

Otizmli doktorun hikayesini anlatan Mucize Doktor, sosyal medyayı salladı

Hamile kadına dehşeti yaşatan magandaların baklavacı dükkanları kapanmaya başladı

Hamile kadına dehşeti yaşatan magandaların baklavacı dükkanları kapanmaya başladı

Resmen duyurdular! Yüzde 22 indirim

Resmen duyurdular! Yüzde 22 indirim

Rusya'dan 'dolar' hamlesi! 2020'den itibaren...

Rusya'dan 'dolar' hamlesi! 2020'den itibaren...

Merkez Bankası açıkladı! Temmuz'da rekor kırıldı

Merkez Bankası açıkladı! Temmuz'da rekor kırıldı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dedeman Grubu’nda 3. Kuşak işbaşında

Dedeman Grubu’nda 3. Kuşak işbaşında

SunExpress kış uçuş programını açıkladı

SunExpress kış uçuş programını açıkladı

Trakya Birlik: Yerli üretim bitene kadar ayçiçeği ithalatı yapılmamalı

Trakya Birlik: Yerli üretim bitene kadar ayçiçeği ithalatı yapılmamalı

Son dakika! Türk Eximbank kredi faiz oranlarını indirdi

Türk Eximbank kredi faiz oranlarını indirdi

3 bin KOBİ'ye 'İşimi yönetebiliyorum' eğitimi (2)

3 bin KOBİ'ye 'İşimi yönetebiliyorum' eğitimi (2)

5G kullanımı 6 yılda yüzde 13 olacak: 3G tarih oluyor

5G kullanımı 6 yılda yüzde 13 olacak: 3G tarih oluyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.