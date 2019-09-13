Lincoln Electric Türkiye’den endüstriyel kaynak uygulama makinesi

İstanbul, 13 Eylül (DHA) - Lincoln Electric Türkiye, kullanıcı dostu arayüzü ve torçtan kontrol edilen yenilikçi uzaktan kumanda sistemiyle AC/DC TIG, örtülü elektrod, Palslı TIG, HF-TIG ve Lift-TIG kaynağı işlemlerinde mükemmel sonuçlar veren ideal bir kaynak makinesi sunuyor.

Lincoln Electric Türkiye'den yapılan açıklamada, "Tek fazlı kaynak makinesi Aspect® 200;, havacılık, motor sporları, otomotiv, tersaneler, genel fabrika uygulamaları, bakım-onarım gibi kritik alanlarda yapılan kaynak uygulamalarında kaynak profesyonellerinin muhteşem sonuçlar almasını sağlıyor" denildi ve şu bilgiler verildi:

"Aluminyum, çelik, paslanmaz ve özel çelik malzemelerin kaynak işlemlerini de destekleyen Aspect® 200 gelişmiş invertör teknolojisi ile elektrik tasarrufu sağlarken 100 metreye kadar uzanan giriş kablo uzunluğuna sahip olması ve jeneratör uyumluğuyla dikkat çekiyor. Yüksek frekanslı (HF) tutuşma özelliğine sahip makine sabit ve hızlı arkta başarılı bir performans sağlarken minimum 2A kaynak akımı elde edilmesine de olanak sağlıyor. Makinenin parlak dijital ekranı; Kullanımı kolay ayar düğmeleri sunarken TIG torcundan kontrol olanağı da sağlıyor. COOL ARC® 24 su soğutma ünitesine de sahip olan kaynak makinesi bu sayede kolayca su soğutmalı bir sisteme çevrilebiliyor."

Buna göre, Lincoln Electric Türkiye tek fazlı kaynak makinesi Aspect 200 ile kaynak profesyonellerine AC/DC TIG, örtülü elektrod, darbeli (Palslı) TIG, HF-TIG ve Lft-TIG kaynağı işlemlerinde muhteşem deneyimler sunuyor:

"Proses endüstrisi, havacılık, motor sporları, otomotiv, tersaneler, genel fabrika uygulamaları, bakım-onarım gibi kritik alanlarda yapılan kaynak uygulamalarında tercih edilen ürün aluminyum, çelik, paslanmaz ve özel çelik malzemelerin kaynak işlemlerini de destekliyor. Enerji tasarrufu sağlayan iki moda sahip olan Aspect 200 kaynak yapılmayan 10 dakika sonunda Yeşil Mod’a geçiyor ve bekleme konumuna alınabiliyor. Bu mod ile makine daha temiz kalıyor ve enerji tüketimini düşürüyor. Enerji tasarrufu modu kaynak yapılmayan 30 dakikalık süre sonunda makine derin düşük güç moduna geçiyor. Böylece tüm göstergeler duruyor ve enerji tüketimi düşürülüyor."

Açıklamada, "Yüksek frekansıyla (HF) kusursuz ark tutuşturma, kararlı ve hızlı ark, mn. 2A kaynak akımı deneyimi sunuyor. Dört dalga formu, pals, dengeleme ve ofset ayarına sahip makine; gelişmiş AC/DC TIG özelliklerini barındırıyor. Kaynak profesyonellerinin muhteşem sonuçlar almasını sağlıyor. Makinenin parlak dijital ekranı; Kullanımı kolay ayar düğmeleri sunarken TIG torcundan kontrol olanağı da sağlıyor. COOL ARC® 24 su soğutma ünitesine de sahip olan kaynak makinesi bu sayede kolayca su soğutmalı bir sisteme çevrilebiliyor. Küçültülmüş PCB ile ağır şartlar (True HD) için dizayn edilen makine en zorlu şartlarda kaynak yapılmasına imkan sağlıyor" denildi. (Fotoğraflı)

