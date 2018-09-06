FİNANS

"Lionel Hotel'de misafirlerin tüm ihtiyaçları tek tuşla karşılanabilecek"

FİNANS HABERLERİ  | 06.09.2018 10:35 | Son Güncelleme

Kıdan AŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Lionel Hotel Genel Müdürü Engin Kıdan: - "Lansmanını yaptığımız yeni aplikasyon uygulamamızla misafirlerimiz tek tuşla tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek" - "2. yılımızın sonunda teknolojiyi en hızlı kullanan, yeni nesil otelciliği en iyi uygulayan bir otel olduğumuzu gururla söyleyebilirim" - "Sezonun gidişatı, fiyatların durumu bizim ivmemizi bozmuyor. Biz sürekli hizmet kalitemizi arttırarak gitmeye çalışıyoruz"

İSTANBUL (AA) - Kıdan AŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Lionel Hotel Genel Müdürü Engin Kıdan, lansmanını yaptıkları yeni aplikasyon uygulamasıyla misafirlerin otel içi tüm hizmetlere tek tuşla erişebileceklerini belirterek, "2. yılımızın sonunda teknolojiyi en hızlı kullanan, yeni nesil otelciliği en iyi uygulayan bir otel olduğumuzu gururla söyleyebilirim." dedi.

Bayrampaşa'daki Lionel Otel'in 2. yıl dönümü etkinliğinde konuşan Kıdan, otelin 8 Kasım 2016'da 3 bin 600 metrekare arsa üzerine 26 bin metrekare kapalı alan ve toplam 50 milyon avroluk yatırımla hizmete açıldığını söyledi.

Fark yaratan ve ayrıcalıklı bir deneyim sunan otelin 2 yıl boyunca yerli ve yabancı turistin tercih noktası olduğunu dile getiren Kıdan, turizm sektörünün insan odaklı ve sürekli sürdürülebilir gelişim gerektiren bir alan olduğunu vurguladı.

Kıdan, turizm sektöründe iyi bir yılın geçirdiklerini kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizler yatırımlarımıza ve hizmet kalitemizi artırmaya yönelik çabalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Alanya'da 23 yıldır edindiğimiz resort tecrübemiz ile Bayrampaşa'ya kazandırdığımız Lionel Hotel'de şehir otelciliği boyutunda fark yaratan hizmetleri misafirlerimize sunuyoruz. 2. yılımızın sonunda teknolojiyi en hızlı kullanan, yeni nesil otelciliği en iyi uygulayan bir otel olduğumuzu gururla söyleyebilirim. Lansmanını yaptığımız yeni aplikasyon uygulamamızla misafirlerimiz tek tuşla tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Bugünlere gelmemizde yol haritamızı çizen, bize güvenen değerli yönetim kurulu başkanımız Özel Kıdan'a bu vesile ile teşekkür etmek istiyorum."

Çok yeni bir otel olduklarının altını çizen Kıdan, "Güzel şeyler yaptığımızı düşünüyoruz, sürekli geliştiriyoruz, üzerine katıyoruz. Sezonun gidişatı, fiyatların durumu bizim ivmemizi bozmuyor. Biz sürekli hizmet kalitemizi artırarak gitmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

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- İnovatif yaklaşım ile teknolojik deneyimin adresi

Edinilen bilgiye göre, otel içi uygulamalar için özel bir yazılım geliştiren Lionel Hotel; We Bee iş birliği ile hazırlanan özel App ile otel içi tüm hizmetlerini online olarak vermeye başladı. Yeni App, otele gelen tüm misafirlere çok özel deneyimleri tek dokunuş ile sunuyor.

Otel içi tüm hizmetlerin önceden planlanabileceği, ödemelerin yapılabileceği App ile Lionel Hotel 2. yılında, teknolojiyi en iyi kullanan ve marka değeri yaratan hizmet modelini baz alıyor.

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- Misafirler Demet Akalın konseri ile ağırlandı

Lionel Otel'in düzenlendiği 2. yıl dönümü etkinliğinde, tüm sektör paydaşları, iş ortakları ve basın mensupları şarkıcı Demet Akalın konseri ile ağırlandı.

Etkinlikte, Kıdan AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Özel Kıdan ve eşi Hidayet Kıdan, Kıdan AŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Kıdan, Kıdan AŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Demet Kıdan ve şarkıcı Demet Akalın kutlama pastasını kesti.

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Kıdan AŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Lionel Hotel Genel Lionel Otel

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