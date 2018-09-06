"Lionel Hotel'de misafirlerin tüm ihtiyaçları tek tuşla karşılanabilecek"

İSTANBUL (AA) - Kıdan AŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Lionel Hotel Genel Müdürü Engin Kıdan, lansmanını yaptıkları yeni aplikasyon uygulamasıyla misafirlerin otel içi tüm hizmetlere tek tuşla erişebileceklerini belirterek, "2. yılımızın sonunda teknolojiyi en hızlı kullanan, yeni nesil otelciliği en iyi uygulayan bir otel olduğumuzu gururla söyleyebilirim." dedi.

Bayrampaşa'daki Lionel Otel'in 2. yıl dönümü etkinliğinde konuşan Kıdan, otelin 8 Kasım 2016'da 3 bin 600 metrekare arsa üzerine 26 bin metrekare kapalı alan ve toplam 50 milyon avroluk yatırımla hizmete açıldığını söyledi.

Fark yaratan ve ayrıcalıklı bir deneyim sunan otelin 2 yıl boyunca yerli ve yabancı turistin tercih noktası olduğunu dile getiren Kıdan, turizm sektörünün insan odaklı ve sürekli sürdürülebilir gelişim gerektiren bir alan olduğunu vurguladı.

Kıdan, turizm sektöründe iyi bir yılın geçirdiklerini kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizler yatırımlarımıza ve hizmet kalitemizi artırmaya yönelik çabalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Alanya'da 23 yıldır edindiğimiz resort tecrübemiz ile Bayrampaşa'ya kazandırdığımız Lionel Hotel'de şehir otelciliği boyutunda fark yaratan hizmetleri misafirlerimize sunuyoruz. 2. yılımızın sonunda teknolojiyi en hızlı kullanan, yeni nesil otelciliği en iyi uygulayan bir otel olduğumuzu gururla söyleyebilirim. Lansmanını yaptığımız yeni aplikasyon uygulamamızla misafirlerimiz tek tuşla tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Bugünlere gelmemizde yol haritamızı çizen, bize güvenen değerli yönetim kurulu başkanımız Özel Kıdan'a bu vesile ile teşekkür etmek istiyorum."