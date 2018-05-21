FİNANS

Lira, gelişen ülke para birimlerinden negatif ayrıştı

FİNANS HABERLERİ  | 21.05.2018 15:35 | Son Güncelleme

  ABD ve Çin arasında yükselmesinden endişe edilen ticaret savaşının “askıya alınması” haberleriyle küresel piyasalarda risk iştahının artırmasına bağlı olarak gelişmekte olan ülke paraları değer kaybetti.

Lira, gelişen ülke para birimlerinden negatif ayrıştı

Hilal Sarı / İstanbul, 21 Mayıs (DHA) - ABD ve Çin arasında yükselmesinden endişe edilen ticaret savaşının “askıya alınması” haberleriyle küresel piyasalarda risk iştahının artırmasına bağlı olarak gelişmekte olan ülke paraları değer kaybetti.
Lira dolar karşısında en çok değer kaybeden gelişen ülke parası oldu. Dolara karşı yüzde 1.39 değer kaybeden liradan sonra en çok kayıp yaşayan gelişen ülke parası yüzde 0.70 ile Güney Kore wonu.
Euro, dolar ve sterlin iç piyasada lira karşısında tarihi rekorlarını tazeledi.
Küresel piyasalardaki gelişmelerin de etkisiyle haftanın ilk işlem gününde;
- dolar yüzde 2.03 artışla 4.5945 liraya çıkarak,
- euro yüzde 1.89 artışla 5.4046 liraya çıkarak,
- sterlin yüzde 1.72 artışla 6.1976 liraya çıkarak yeni tarihi rekor düzeylerine yükseldi.
Türk lirasının dolar karşısında yüzde 1.39 kayıpta olduğu anda, en çok değer kaybeden ikinci gelişen ülke parası yüzde 0.70 kayıpla Güney Kore wonu oldu.
Gelişen ülke para birimlerinin dolar karşısındaki günlük kayıpları şöyle oldu:
- Türk lirası yüzde 1.39
- Güney Kore wonu yüzde 0.70
- Güney Afrika randı yüzde 0.59
- Polonya zlotisi yüzde 0.46
- Çek kronu yüzde 0.38
- Macar forinti yüzde 0.34
- Endonezya rupisi yüzde 0.30
- Bulgar levası yüzde 0.26
- Tayvan doları yüzde 0.23
- Filipin pesosu yüzde 0.17 değer kaybetti. (Grafik)

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