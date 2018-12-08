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Lisanslı depo desteklerinde süre uzatımı

FİNANS HABERLERİ  | 08.12.2018 09:44 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanlığınca, lisanslı depolarda muhafaza edilen tarımsal ürünler için destekleme ödemelerinin başvuru süresi yıl sonuna kadar uzatıldı

Tarım ve Orman Bakanlığınca, lisanslı depolarda muhafaza edilen tarımsal ürünlere yönelik ilave kira, nakliye ve analiz ücreti destekleme ödemelerine ilişkin müracaatların 31 Aralık 2018 mesai saati bitimine kadar uzatılmasına karar verildi.

Bakanlığın, Lisans Alarak Faaliyet Gösteren Depolarda Muhafaza Edilen Tarımsal Ürünler İçin Kira, İlave Kira, Nakliye ve Analiz Ücreti Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak, 1 Ocak 2018'den geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Tebliğle lisanslı depoculuk desteklerine ilişkin başvuru sürelerinde düzenlemeye gidildi.

Buna göre, 2018 yılı 1 Mayıs-31 Ekim dönemi ilave kira, nakliye ve analiz ücreti destekleme ödemelerine ilişkin müracaatlar, 31 Aralık 2018 günü mesai saati bitimine kadar uzatıldı. Tarım Bilgi Sistemi (TBS) üzerinden veri girişi 15 Ocak 2019, icmallerin TBS üzerinden oluşturulması 31 Ocak 2019, ödemeye esas icmallerin Tarım Reformu Genel Müdürlüğüne ve icmalin ilgili lisanslı depo işletmelerine gönderilmesi 28 Şubat 2019 mesai saati bitimine kadar tamamlanacak.

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destek Lisanslı Depo Tarım ve Orman Bakanlığı

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